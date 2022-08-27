Anne Akbaş'tan yürek ısıtan görüntüler

Eskişehir'de dünyaca ün yapmış koruma köpeği ırklarından biri olarak bilinen ve yurt dışında binlerce dolara satılan bir anne Akbaş'ın, doğum yapmasının ardından yavrularıyla ilgilendiği anlar görenlerin içini ısıttı.

Eskişehir'de dünyaca ün yapmış koruma köpeği ırklarından biri olarak bilinen ve yurt dışında binlerce dolara satılan bir anne Akbaş'ın, doğum yapmasının ardından yavrularıyla ilgilendiği anlar görenlerin içini ısıttı.

Eskişehir'in Karagözler Mahallesi'nde yaşayan Serkan Berber, uzun yıllardan beri Akbaş ırkı köpekleri yetiştiriyor. Dünyaca ün yapmış koruma köpeği ırklarından biri olarak bilinen Akbaşlar, özellikle yurt dışında binlerce dolara satılıyor. Anadolu coğrafyasının bir parçası haline gelen Akbaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerinin güdülmesi ve korunması noktasında önemli yer tutuyor.

Evinin bahçesinde onlarca Akbaş ile ilgilenen Berber, her birini özenle besleyerek yetiştiriyor. Bir anne Akbaş'ın doğum yapmasının ardından yavrularıyla ilgilendiği anları kayda alan Berber, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan video, görenlerin içini ısıttı. Manzarayı kaydederken duygusal anlar yaşadığını dile getiren Berber, anne şefkatinin bütün canlılar için aynı olduğuna şahitlik yaptığını belirtti.

"Kendi köpeğim olduğu için benden de çekinmedi"

Yaşanan duygusal anlar hakkında konuşan Berber, "Normalde köpeklerimiz gece saati doğuruyorlar, biz çoğu zaman görmüyoruz. Bu kez gündüz doğuran bir annemiz oldu. Normalde doğumlarının 12 saate, bazen 24 saate kadar ulaştığı söyleniyor. Olabildiğince yanlarına gitmemeye de çalışıyoruz ama baktım, buralarda vakit geçirirken; su, yem verirken doğum anına denk geldim. Kendi köpeğim olduğu için benden de çekinmedi. Hatta doğum günümüz bile aynıdır köpekle. Benim elimde büyüdüğü için yanımda doğurmaktan bir sıkıntı duymadı. Baktım hiç rahatsız olmadı, ben de yakalamışken görüntüsünü çekmek istedim" dedi.

"1970'li yıllarda ABD'den Türkiye'ye çalışmak için gelen bir çift bu köpekleri fark ediyor"

Akbaş ırkının ABD'ye götürülme süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunan Berber, konuyla ilgili olarak şunlar aktardı:

"1970'li yıllarda ABD'den Türkiye'ye çalışmak için gelen bir çift bu köpekleri fark ediyor. Zaman içerisinde onlarcasını ABD'ye götürüyorlar. Bakıyorlar ki alan korumayı çok iyi başaran köpekler. Canlı mal koruma köpeği diye geçiyor. Koyun, inek, lama, deve fark etmeksizin köpekleri onlara alıştırdığınız takdirde, her türlü hayvana alışabiliyor, onlarla hareket edip koruyan bir içgüdüye sahip. Görevini çok iyi yapıyor. En önemli konulardan biri ise birçok köpek ırkında karşılaştığımız üzere bir ısırma durumları yok. Çok sertler ancak yabancıya karşı böyleler. Ben yokken bu bahçeyi kimseyi sokmuyor ancak evini korurken de kimseyi ısırmıyor. Saldırıyor ama ısırmıyor. Bu çoğu çoban köpeğinde gördüğümüz bir durumdur. Isırdıkları çok nadir görülür. Hiçbir zaman ısırmadığından bahsedemeyiz ama yüzde 99 kimseyi ısırmıyorlar."

"Oradaki yavrularının fiyatları 3-5 bin dolardan, 50-100 bine kadar çıktığını duyuyoruz"

Akbaş ırkının yurt dışında ciddi fiyatlara satıldığından da bahseden Berber, "Yüzyıllardır Türk insanıyla birlikte yaşamışlar, Orta Asya'dan buraya göçmüşler. Maalesef Türkiye'de değeri pek bilinmemiş, nesli ve kalitesi azalmış. ABD'de ise rakam gittikçe büyümüş; Türkiye'de 2 bin, ABD ve Kanada'da 4 bin tane olduğu söyleniyor. Değeri bu anlamda çok bilindiği gibi oradaki yavrularının fiyatları 3-5 bin dolardan 50-100 bine kadar çıktığını duyuyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR