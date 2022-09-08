Ankara yerel haberi... Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Başlıyor

Ankara haberi... Her yıl binlerce ilçe sakinine meslek edinme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için kayıtlar başladı. 14 yıldır Yenimahalleliler'in talepleri ile öğretici ve branş sayısını artıran Yenimahalle Belediyesi’nin yeni dönem kurslarına vatandaşlar yine yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl binlerce ilçe sakinine meslek edinme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nda (YENİMEK) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için kayıtlar başladı. 14 yıldır Yenimahalleliler'in talepleri ile öğretici ve branş sayısını artıran Yenimahalle Belediyesi'nin yeni dönem kurslarına vatandaşlar yine yoğun ilgi gösterdi.

19 Eylül 2022 tarihinde derslerin başlayacağı YENİMEK kurslarında; el sanatları, gümüş takı işçiliği, bilgisayar işletmenliği, fotoğraf çekimi, ilk yardım, cam şekillendirme, giyim üretim teknolojisi, pasta yapımı ve sunumu, seramik ve cam teknolojisi, emlak danışmanlığı, okuma yazma, bahçecilik ve geleneksel Türk mutfağı gibi birbirinden farklı branşlarda 250 öğretmen eşliğinde eğitimler verilecek.

20 NOKTADA 20 BİN KURSİYER

Yenimahalle sakinlerinin kişisel gelişimi ve meslek edinimi için YENİMEK noktalarının büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Belediye olarak alt yapı, park ve yeşil alanlar, asfalt serimi, temizlik işleri gibi asıl görevlerin dışında vatandaşın sosyal ve kültürel gelişimine de büyük önem veriyoruz. Kendini geliştirmek ve meslek edinmek amacıyla YENİMEK kurslarına kayıt yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 20 bine ulaştı. İlçemizin 20 farklı noktasında kurs hizmeti veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor. Yenimahalle sakinlerinin, yeni eğitim döneminde de kurslarımıza yoğun ilgi göstereceğine inanıyorum. Boş vaktini öğrenerek ve kendini geliştirerek geçirmek isteyen tüm sakinlerimizi YENİMEK noktalarına bekliyoruz" dedi.

YENİMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 344 08 98/6474 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek, ' www.yenimahallekultur.com' adresinden online kayıt oluşturabilecek ya da ikametlerine en yakın kurs merkezinden işlemlerini hızlıca yaptırabilecek.