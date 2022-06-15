Ankara Kent Konseyi Sel Felaketine Karşı Harekete Geçiyor

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çevre çalışmalarına devam ediyor. AKK Afet Risk Yönetimi Çalışma Grubunun koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, AKK Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu ile Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi temsilcileri 16 Haziran'da iklim değişikliğinin olası etkileri ile sel felaketlerine karşı alınabilecek önlemleri masaya yatıracak.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent'te bin 800'e ulaşan bileşen sayısı ile çevre ve iklim konusunda farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı çalıştaylar ve etkinliklerle çevre ve iklim konusuna dikkat çekmeye devam eden AKK, 16 Haziran perşembe günü saat 12.30'da Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda iklim değişikliğinin olası etkilerini değerlendirmek ve Başkent'te etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen su taşkınları ile sel felaketine karşı alınabilecek önlemleri bileşenleriyle görüşecek.

BAŞKENT'İN ÜST VE ALTYAPISI MASAYA YATIRILACAK

İklimsel farklılıklar sonucu gerçekleşen sağanaklardan sonra Ankara'da meydana gelen üst ve altyapı sorunlarının tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacağı toplantıda; iklim değişikliğinin bölgesel etkileri, aşırı yağışlar, sıcaklıkların dengesiz şekilde değişmesi, kentsel ve doğal alanlara yapılan kontrolsüz müdahaleler de değerlendirilecek.

AKK Afet Risk Yönetimi Çalışma Grubu ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, AKK Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu ile Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi temsilcilerinin katılacağı toplantıda ayrıca Başkent'te geçmiş dönemlerdeki yanlış ve hatalı uygulamalar değerlendirilecek. İklimsel dengesizlikler doğrultusunda kısa dönemler içerisinde yaşanan ve yaşanabilecek afet ve felaketlere karşı önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve ortak çalışma ile toplumsal duyarlılık sağlamak için tavsiye kararları oluşturularak örnek bir rapor oluşturulması da planlanıyor.

ANKA / Yerel