Ankara Kent Konseyi'nden Ankara'da Kutlama Mekânları Çalıştayı - Haberler

Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara" başlığı adı altında yer alan 2023 projelerini tanıtmaya devam ediyor. AKK bir ilke daha imza atarak AnkaraAks iş birliği ile ' Ankara'da Kutlama Mekanları'nı konu alan atölyeler, forumlar, paneller ve kent yürüyüşünü kapsayan bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara" başlığı altında 2023 projelerini tanıtmaya devam ediyor.

AnkaraAks iş birliği ile ' Ankara'da Kutlama Mekanları' konulu atölyeler, forumlar, paneller ve kent yürüyüşünü kapsayan çalıştaya ev sahipliği yaparak bir ilke imza atan AKK, akademisyenler, öğrenciler ve STK temsilcilerini bir araya getirdi.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLER KUTLAMA MEKANLARINI MASAYA YATIRDI

Danışma Kurulunu Ankara'nın çeşitli üniversitelerinden gelen öğretim üyelerinin oluşturduğu çalıştayın planlamasını ve yürütücülüğünü mimarlık ve kent üzerine tasarım, tarih, koruma ve planlama gibi farklı alanlarda çalışan öğrenciler, araştırma görevlileri ve sivil toplum çalışanları oluşturdu.

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile AKK Başkan Yardımcısı ve Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'in açılış konuşmasının ardından çalıştayda Mekansal Analiz Atölyesinden Elif Kaymaz, Tasarım Atölyesinden Berkutay Coşkun, Beden ve Mekan Atölyesinden Elif Zilan, Kayıt Altı Atölyesinden Işıl Ruhi Sipahioğlu ve Minecraft'ta Kutlama MOD'u İki Nesil Bir Cumhuriyet Atölyesinden Bilge Karakaş da "Atölye Bilgilendirmeleri" adıyla görüşlerini paylaştı.

YILMAZ: "AKADEMİSYENLER ANKARA İÇİN DÜŞÜNÜYOR, ÇALIŞIYOR VE BİZE ZAMAN AYIRIYOR"

AKK Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda 3 gün süren çalıştayda, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Burak Bican ve Dr. Ahmet Erdem Tozoğlu tarafından düzenlenen " Ankara'da Kutlama Pratikleri ve Mekanları" konulu panel de yoğun ilgi gördü.

Kentin paydaşlarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Amacımız; kutlama ve kamusal alanları kapsamlı bir şekilde tartışmak ve tasarlamak. Öncelikle kutlama mekanlarını mekansal olarak incelemek ve orta zamanlı sempozyumlar düzenlemek istiyoruz. Akademisyenler Ankara için düşünüyor, çalışıyor ve bize zaman ayırıyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

AKK Başkan Yardımcısı ve Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok ilginç bir çalışmaya start vermek için bir araya geldik. Başkent Ankara gibi eğitim düzeyi çok yüksek, farkındalık düzeyi çok yüksek bir kentte, kentin tüm sivil bileşenlerinin kent konseyi bünyesinde katılımcı bir süreçte bir araya getirilmesi, kentin sorunlarının tartışılması, kentin politikalarının ele alınması ve bu politikaları eşlik edecek etkinliklerin ve tüm farkındalık çalışmalarının yürütülmesi en önemli meselelerin başında gelmektedir. Bir tartışma başlatıyoruz aslında kutlama mekanları nasıl olmalı şeklinde. Burada 7'den 70'e bu kutlama mekanları nasıl olmalı konusunu farklı atölyelerde yanıtlamaya çalışacağız. Örneğin Minecraft Bilgisayar oyununda çocuklarla dedeleri bir araya gelecek ve oyun mekanını sanal ortamda tasarlamaya çalışacaklar."

ANKA / Yerel