Ankara Kent Konseyi'nden 1. Eğitim Çalıştayı - Haberler

Ankara Kent Konseyi (AKK) Eğitim Çalışma Grubu, " Ankara'nın Eğitimdeki Güncel Sorunları ve Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü" üzerine 2 gün süren bir çalıştay düzenledi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Eğitim Çalışma Grubu, katılımcı yönetim anlayışıyla AKK bileşenleri ile eğitimcileri, "1. Eğitim Çalıştayı"nda bir araya getirdi.

" Ankara'nın Eğitimdeki Güncel Sorunları ve Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü"nün masaya yatırıldığı ve 2 gün süren çalıştaya, ilgili meslek odalarının temsilcileri, eğitimciler ve AKK bileşenleri katıldı.

8 KOMİSYON EĞİTİM SİSTEMİNİ MASAYA YATIRDI

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Yükseköğretim, Göçmen ve Yabancı Uyruklu Bireylerin Eğitimi ile Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme adı altında 8 komisyon kuruldu.

Ayrı ayrı salonlarda toplanan komisyonlar, Başkent'te özellikle öğrenciler ile öğretmenler başta olmak üzere eğitim sektöründe yer alan tüm paydaşların sorunlarını ele aldı. Açılış konuşmasını yapan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamaya önem vermek gerekiyor. Aynı örgün eğitimi alamayan öğrencileri ortak sınava tabii tutmanın yanlışlığını ortaya koymak şart. Eğitim sisteminde sürdürülebilir politikalar üretmek ve bu politikalara uygun eğitim sistemi oluşturmak gerekir. Türk eğitim sisteminde sorunların çabuk tespiti, çözümlerin sürdürülebilir olması, reformların hızlı yapılabilmesi ve eğitimin kalitesinin sürekli artırılabilmesi için yerel yönetimlerin eğitimle ilişkisinin güçlendirilmesi ve organik hale getirilmesi çok önemli."

ABB'DE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULMASI ÖNERİSİ

Çalıştay sonunda komisyon başkanları tarafından, Ankara'nın eğitimdeki sorunları, çözüm önerileri ve yerel yönetimlerin rolü konularında bildirge sunumları yapıldı.

Bildirgede tavsiye kararlarına esas olacak en önemli kararlardan biri de kentin tüm sorunlarına çözüm üretebilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Eğitim Daire Başkanlığı" kurulması önerisi oldu.

Eğitim sürecinde tüm paydaşların iş birliği yapmasının önemine dikkat çeken Ankara Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Gürol Salman da "Çocuklarımızın eğitimde yaşadığı sorunları, çözüm önerilerini ve yerel yönetimlerin rollerini 2 gün boyunca konuştuk. Çalıştayımızdaki hedefimiz bir bildirge ile ilgili kişi ve kurumlar üzerinden bunun kamuoyu ile paylaşılması. Sonuç bildirgemizin öncelikle Ankara ve sonraki süreçte ülkemizdeki eğitim sorunlarının yerel yönetimler ile birlikte çözümüne bir kılavuz olacağını biliyoruz" dedi.

Komisyonlar raporlarını tüm katılımcıların görüşüne sunduktan sonra genel bir rapor hazırlama kararı aldı.