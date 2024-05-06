Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 5. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı başvuruları sona eriyor

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 5. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı başvuruları, 13 Mayıs'ta sona erecek.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) iş birliğinde yürütülen "İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" devam ediyor. Şimdiye kadar organize edilen ilk dört İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı kapsamında eğitimlere katılan toplamda 304 kursiyerin 220 tanesi aldıkları eğitimlere göre ilgili sanayi firmalarında istihdam edildi. Başarı ile tamamlanan programların ardından kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik kadın başvuru sahiplerine öncelik sağlanacağı, kursiyerlerin en az yarısının kadın kursiyerlerden oluşacağı İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programına başvurular açıldı.

Program, CNC tezgah operatörlüğü, elektromekanik bakım ve montaj uzmanlığı, kaynak teknolojisi uzmanlığı, dikiş makinesi operatörlüğü, endüstriyel otomasyon ve teknolojisi bakım ve onarım uzmanlığı, CMM uzmanlığı ve GES bakım onarım uzmanlığı alanlarında eğitim verilerek kişilerin istihdam sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

18-35 yaş arası gençlerin hedef alındığı programda eğitimler, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi atölyelerinde haftada 5 gün, toplamda yaklaşık 200 saat sürecek. 20 Mayıs'ta başlayacak eğitimler, 9 Ağustos'ta sona erecek.

İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programına başvurular, https://ankaraka.org.tr/ internet adresinden yapılacak. Bugün başlayan başvurular, 13 Mayıs'ta sona erecek. - ANKARA