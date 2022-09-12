Ankara haberi: Yenimahalle'de Okumanın Yaşı Yok

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YENİMEK) Okuma-Yazma branşında eğitim alan kursiyerler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan, 45-76yaş arası 30 kadın, Başkan Yaşar'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Ziyarette, okuma yazma öğrenmiş olmaktan duyduğu mutluluğu, Başkan Yaşar'a yazdığı mektupta dile getirdiğini belirten Leyla Çakar (46), mektubunu okudu. Çakar, mektubunda okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu, bu yolu kendisine Yenimahalle Belediyesi'nin açtığını yazdı.

55 YAŞINDA OKUMA YAZMA ÖĞRENİP EHLİYET ALDI

Duygulu anlara sahne olan ziyarette, 55 yaşında okuma yazma öğrenerek ehliyet aldığını belirten Döndü Vural, "Okuma yazma öğrenemezsin dediler, ben öğrendim. Ehliyet alamazsın dediler, yılmadım başardım ve ehliyetimi de aldım. Şimdi araba kullanıyorum. Keşke daha önce kursa yazılsaydım çok pişmanım" diye konuştu.

YAŞ SADECE BİR SAYIDIR

76 yaşında Çiğdemtepe'deki Yenimahalle Evi'nde kursa devam eden Safiye Özer ise "Kursumuz haftada bir gün. O günü iple çekiyorum. En yaşlıları benim. Ben de başaracağım. Yaş sadece bir sayıdır. Bunun ne önemi var" dedi.

Yakacık Kültür Merkezi'nde bulunan YENİMEK'te okuma yazma öğrendiğini söyleyen 53 yaşındaki Fatma Pöge de "İçimde çocuk sevinci var. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Ama bu kez mutluluktan ağlıyorum. Köyde büyüdüm. 6 kardeşiz ve hiçbirimiz okumadık. Daha doğrusu okutulmadık. Tarlada çalıştık. Bir gün dolmuş durdurdum ve okuma yazmam olmadığını söyleyip yardım istedim. Bana 'Abla sen hangi çağda yaşıyorsun okuman yazman yok' dediler. O gün benim dönüm noktam oldu. Azim ettim okuma yazmayı öğrendim. Bana bu sevinci yaşatan Fethi Yaşar'dan Allah razı olsun" diye konuştu.

4 BİN 500 KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Kursiyerleri tek tek tebrik eden Başkan Yaşar ise "Başarınızı tebrik ediyor, hepinizle gurur duyuyorum. Kurslarımızdan bugüne kadar toplamda 4 bin 500 kişi mezun oldu. Okumayazma bilmeyen vatandaşlarımız bu kurslarda eğitim görerek Okur Yazarlık Belgesi alıyorlar. Sizler bunun en büyük örneklerisiniz. İçinizde eğitimleri tamamlayıp ehliyet alanlarınız bile var. Zamanınız varsa diğer kurslarımıza da yazılın ve meslek öğrenin. Okumanın yaşı yok" dedi.