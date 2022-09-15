Ankara haberi | Çankaya'da Kültür Sanat Sezonu Başladı

Çankaya Belediyesi, 4 sergi, atölye ve konser ile yeni sezonu açtı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler, Dil Devrimi ve Elifba'dan Alfabe'ye sergilerine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve sanatın başkenti Çankaya yeni sezona Duygular Coğrafyası Ankara sergisiyle başladı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin kente bütüncül bir yaklaşımla oluşturulan, Ankara'ya, Ankara'nın insanlarına ve onların duygularına odaklanan sergi, 16 Ekim'e kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde görülebilecek.

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo ve eşi Diego Rivera'nın hayatlarındaki önemli anlarının tasvir edildiği Diego ve Frida: Hayat Kronikleri fotoğraf sergisi ise 16 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

DİL DEVRİMİ'NİN HİKAYESİ DTÇSM'DE

Ankara Filateli ve Kent Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. Koray Özalp ve Çankaya Belediyesi'nin ortaklığında düzenlenen "Dil Devrimi ve Elifba'dan Alfabe'ye" adlı tarihsel sergi, kronolojik bir bütünlük içinde ve dönemin hafızasını oluşturan materyaller aracılığıyla Dil Devrimi'nin öyküsünü anlatacak. Elifba'dan Alfabeye giden tarihi bağlam 1875'den günümüze, yayınlanan basılı materyal ve efemeralar ile oluşturulan sergi, 19 Eylül - 3 Ekim 2022 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

Çankaya Belediyesi ve Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen, üç genç Çek bilim adamı ve gezginin, Modern Fotoğrafçılıkta Bilim, Seyahat ve Doğa sergisi, 16 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde görülebilecek. Ols Cinxo ve Silvana Skenderi'nin keman ve piyanodan oluşan Resital Konseri ise 21 Eylül saat 19.00'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek.

ÜCRETSİZ ÇAĞDAŞ ATÖLYE

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde ayrıca üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi ve dengi bölümlerinin yetenek sınavlarına yönelik ücretsiz olarak Çağdaş Atölye düzenlenecek. Kompozisyon, oran-orantı, ayrıntı, ışık-gölge gibi temel bilgiler ile ek olarak bölümlerin mülakat sınavları için sanat tarihi, sinema, müzik, dijital sanat, sanat teorisi ve renk bilgisini içeren genel kültür dersleri ele alınacağı Atölye'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler, atolyecagdas@cankaya.bel.tr e-posta ve (0312) 468 21 05 numaralı telefondan alınabilecek.