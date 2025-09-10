Ankara'dan Hollanda'ya Ulaşan 'Lili' Kedisi Yeni Evinin Yolunu Tutuyor

Ankara'da bir binanın boşluğuna sıkışan 'Lili' ismindeki kediyi Hollanda'dan bir vatandaş sahiplendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın boşluğuna sıkışan kedi, yan binada yaşayan Bekir Kılıç tarafından kurtarıldı. Yaklaşık bir buçuk ay kediyi oradan çıkarabilmek için uğraşan Kılıç, kedinin tedavisini üstlendikten sonra onu sahiplendirmeye karar verdi. 'Lili' ismini verdiği kedinin videoları sosyal medyada viral oldu. Kılıç, kediyi sahiplendirmek için sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Kedi 'Lili'yi Hollanda'da yaşayan Serkan Toy sahiplendi. Toy, kediyi almak için Hollanda'dan Ankara'ya geldi. Lili, yeni ailesiyle birlikte artık Hollanda'da yaşayacak.

Lili adını verdikleri kediyi bulma serüvenini anlatan Kılıç, "Bizim hemen binamızın yan tarafında üst katta geceleri, özellikle ve sabahın erken saatlerinde yavru kedinin ağlama sesiyle irkildik. Ondan sonra, özellikle hanım ve çocuklar da bundan vicdanen çok rahatsız oldular. Sonra itfaiyeyi aradık. Özel mülk, biraz izin falan gerekiyor dediler. Ben de önemsemedim, kapattım telefonu. Sonra ben il dışına çıktığımda, tekrar kedi yavrumuz oradan ağlamaya başlayınca, itfaiye tekrar gelmiş, kızım aramış. İtfaiyeden de 2 er çıkmışlar oraya, kedi sesi dinletmişler. Çünkü insanın giremeyeceği bir bölgede olduğu için, onlar da umutlarını kesip gitmişler" dedi.

"Video dünyada viral oldu"

Kediyi kurtarmak için öncesinde 1 ay onu beslediğini aktaran Kılıç, "Ben seni kurtaracağım diye söz verdim. Ondan sonra biz orada tabii ki bir ay bu kediyi orada besledik. Mama takviyesi yaptık. Alt kattaki şirketlere rica ettik, onlar su takviyesi yaptı. Hayatta kalmasını sağladık. Özellikle geceleri çıkıp ağlıyordu. Sonra ben bir şekilde çıktım merdivenle, alttaki şirketlerden de takviye aldım yardım etmeleri konusunda. Oraya çıktım, yaş mamayla bunu tuzakladım. Ondan sonra yakaladım. Ondan sonra da aşağıdaki arkadaşlara rica ettim, kutuya koyduk. Ondan sonra aşağı indiğinde duyguları, vicdanları incitecek, hayata geçirecek bir ses tonuyla ağlama yaptı aşağıda küçükken. Ben de bu videoyu çektim. video bir de dünyada viral oldu" ifadelerini kullandı.

Videonun dünyanın her yerinden izlendiğini dile getiren Kılıç, "Ben akşamları canlı yayın açmaya başladım. Bu kediyi sahiplendirelim, hayvansever bir arkadaşımıza diye. Sonra Türkiye'den, hatta dünyanın değişik ülkelerinden yazanlar oldu İngilizce, Arapça, Bize ver falan diye. Hollanda'dan Serkan kardeşimiz yazdı bana. Kendisi gelmeden pasaportunu, çipini, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları ne gerekiyorsa yurt dışına çıkmak için hepsini ben hazırladım. Şu anda pasaportumuz da elimizde. İsmini de Lili koyduk kedimizin. Şimdi kendisine teslim edeceğim. O da Lili'yle beraber Hollanda'ya gidecek" şeklinde konuştu.

"Ağlama sesi beni çok etkiledi"

Kediyi sahiplenmek için Hollanda'dan gelen Serkan Toy, orada beslediği başka hayvanları da olduğunu belirterek, Sosyal medya üzerinden ben Lili'nin videolarını gördüm, ona denk geldim. Lili'nin bir ağlama tonu beni çok etkiledi. Ben normal şekilde çok duygusal bir yapıya sahip bir insanım. Haddinden fazla çok duygusalım. Lili'nin o ağlama sesini duyduğum zaman benim duygu hormonlarım tavan yaptı, ciddi anlamda yükseldi ve bu beni böyle heyecanlandırdı. Sonra Bekir Bey'le iletişime geçtik. Ben dedim, bu yavruyu sahiplenmek istiyorum, Hollanda'ya yerleştireceğim. Benim Lili'yi sahiplenme sebebim bu" dedi.

"Sevgimizi yavaş yavaş kendisine aktaracağız"

Lili"nin kendisine alışması için sakin bir şekilde ona yaklaşacağını aktaran Toy, "Lili, Bekir Bey kurtardığı zaman ciddi anlamda insanlara karşı bir yaklaşımı yoktu hiçbir şekilde. Videolarını ben izliyordum. Bir, bir buçuk ayın sonunda yavaş yavaş kendini sevdirmeye başladı. Biz de bu şekilde yaklaşacağız. Kendimizi, sevgimizi, duygularımızı, ilgilerimizi yavaş yavaş kendisine aktaracağız" diye konuştu. - ANKARA