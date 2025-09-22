Haberler

Ankara'da Polis Memurundan Zimem Defteri Uygulaması: Yüzlerce Aileye Umut Oldu

Ankara'da Polis Memurundan Zimem Defteri Uygulaması: Yüzlerce Aileye Umut Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara'da Polis Memurundan Zimem Defteri Uygulaması: Yüzlerce Aileye Umut Oldu
Haber Videosu

Mustafa Şahin, Osmanlı geleneği zimem defterini yeniden hayata geçirerek, 350 yetim ve yardıma muhtaç ailenin bakkal borcunu ödüyor. Proje, tüm Türkiye'ye yayılmayı hedefliyor.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin en anlamlı geleneklerinden biri olan 'zimem defteri' uygulamasını günümüzde yeniden hayata geçirerek yüzlerce aileye umut oldu.
Şahin, Ankara başta olmak üzere Bitlis, Mersin, Van, Mardin ve farklı illerde toplam 350 yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailenin bakkal borcunu kapatarak başlattığı iyiliği tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor. Proje kapsamında Şahin ve beraberindeki gönüllüler, köy ve mahalle bakkallarına giderek veresiye defterlerini inceliyor, borçları kapatıyor ve aileleri yükten kurtarıyor. Böylece hem borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara destek olunuyor hem de alacağını tahsil edemeyen esnaf rahat nefes alıyor.
"Olanın olmayana yardım ettiği bir iyilik zinciri oluşturuyoruz"
Bir ecdat geleneği olan zimem borç kapatma hareketinde, olanın olmayana yardım ettiği bir iyilik zinciri oluşturduklarını belirten Şahin, "Allah nasip ederse bu projeyi düzenli bir şekilde 81 ilde sürdürmeye devam edeceğiz. Rastgele marketlere, köy bakkallarına gidip borçları kapatıyoruz. Bu işin arkasında bize gönüllü olarak destek veren hayırseverler var. Allah onlardan razı olsun. Köyümüzde imkanı olmayan birçok aile vardı, borçlarını ödemekte zorlanıyorlardı. Sağ olsunlar, gelip bu borçları kapattılar. Allah razı olsun" dedi.
Mustafa Şahin'in hayata geçirdiği bu proje sayesinde gelenek yeniden canlanırken, sosyal medya üzerinden Şahin'e binlerce tebrik ve teşekkür mesajı yağdı.
Osmanlı döneminde hayırseverlerin, kim olduğunu bilmediği kişilerin borçlarını gizlice ödediği zimem geleneği, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Bu uygulamada borcu ödeyen de borcu ödenen de birbirini tanımıyordu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Mehmet Ağar 32 yıl sonra tanık olarak dinlendi

Mehmet Ağar 32 yıl sonra tanık olarak dinlendi
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Ahmed Şara'dan New York'ta manidar poz

Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Şara'dan manidar poz
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

Bakanlık görüntünün peşine düştü! Markete tarihi ceza yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.