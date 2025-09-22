Ankara'da Polis Memurundan Zimem Defteri Uygulaması: Yüzlerce Aileye Umut Oldu

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin en anlamlı geleneklerinden biri olan 'zimem defteri' uygulamasını günümüzde yeniden hayata geçirerek yüzlerce aileye umut oldu.

Şahin, Ankara başta olmak üzere Bitlis, Mersin, Van, Mardin ve farklı illerde toplam 350 yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailenin bakkal borcunu kapatarak başlattığı iyiliği tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor. Proje kapsamında Şahin ve beraberindeki gönüllüler, köy ve mahalle bakkallarına giderek veresiye defterlerini inceliyor, borçları kapatıyor ve aileleri yükten kurtarıyor. Böylece hem borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara destek olunuyor hem de alacağını tahsil edemeyen esnaf rahat nefes alıyor.

"Olanın olmayana yardım ettiği bir iyilik zinciri oluşturuyoruz"

Bir ecdat geleneği olan zimem borç kapatma hareketinde, olanın olmayana yardım ettiği bir iyilik zinciri oluşturduklarını belirten Şahin, "Allah nasip ederse bu projeyi düzenli bir şekilde 81 ilde sürdürmeye devam edeceğiz. Rastgele marketlere, köy bakkallarına gidip borçları kapatıyoruz. Bu işin arkasında bize gönüllü olarak destek veren hayırseverler var. Allah onlardan razı olsun. Köyümüzde imkanı olmayan birçok aile vardı, borçlarını ödemekte zorlanıyorlardı. Sağ olsunlar, gelip bu borçları kapattılar. Allah razı olsun" dedi.

Mustafa Şahin'in hayata geçirdiği bu proje sayesinde gelenek yeniden canlanırken, sosyal medya üzerinden Şahin'e binlerce tebrik ve teşekkür mesajı yağdı.

Osmanlı döneminde hayırseverlerin, kim olduğunu bilmediği kişilerin borçlarını gizlice ödediği zimem geleneği, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Bu uygulamada borcu ödeyen de borcu ödenen de birbirini tanımıyordu. - ŞIRNAK

