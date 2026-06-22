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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi gerekli güvenlik önlemleri alındı

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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerini duyurdu. İnsansız hava aracı uçuşları yasaklanırken, 28 Haziran-10 Temmuz arasında protesto ve toplantı gibi etkinlikler 13 gün süreyle yasaklandı.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında gerek zirve güvenliğinin sağlanması, gerek kamu düzeninin korunarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Ankara genelinde zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesi, söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklanması, açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma eylem ve etkinliklerinin 5442 Sayılı Kanun'un 11/C maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında 28 Haziran günü saat 00.00'dan 10 Temmuz günü saat 23.59'a kadar 13 gün süre ile yasaklanmasına karar verildiği açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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