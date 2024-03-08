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Ankara'da Dünya Kadınlar Günü'nde motosikletli 14 kadın polis göreve başladı

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin de törene katıldı.

Ankara'da motosikletli 14 kadın polis, Dünya Kadınlar Günü'nde göreve başladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Vali Şahin burada yaptığı konuşmada, "Bugün yeni katılan personellerle birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün sorumluluk sahasında aktif olarak görev yapan motosikletli polis sayımız 100'e çıkmıştır. Motosikletli timlerimiz 5'er kişilik timler halinde planlanan sorumluluk sahalarında görev yapmaya bugünden itibaren başlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Motosikletli timler ile trafik rahatlığı ve güvenliğinin sağlandığını ifade eden Vali Şahin, "Bizim Ankara'da sıklıkla karşılaştığımız, ölümlü trafik kazalarında yoğun bir şekilde gördüğümüz yaya ölümlerinin de önüne geçmiş olacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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