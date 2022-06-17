Ankara Büyükşehir ve Ankara Kent Konseyi'nden 'Afet Değerlendirme' Toplantısı - Haberler

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Ankara Büyükşehir ve Ankara Kent Konseyi'nden 'Afet Değerlendirme' Toplantısı

ANKA - Yerel
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Başkent’te yaşanan sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalarını 7/24 sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ile ‘Afet Değerlendirme Toplantısı’ düzenledi. Toplantıya katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, yaşanan su taşkınlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkent'te yaşanan sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalarını 7/24 sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ile 'Afet Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Toplantıya katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, yaşanan su taşkınlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te sağanak yağış sonrası yaşanan sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Tüm birimleriyle sahada kentte yaşanan sel felaketinin izlerini silmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ile 'Afet Değerlendirme Toplantısı' düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Savaş Zafer Şahin, Ankara Kent Konseyi olarak 3 yıldır doğal afetler üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İklim değişikliğinin sonucu olarak Başkent Ankara için seller giderek daha derinden hissedilen bir afet unsuru haline gelmiştir. Kent Konseyinin farklı bileşenleri bu konuyu 3 yıldır farklı şekillerde ele almaya çalışıyor. Farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan sel felaketinden dolayı yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Neredeyse bir haftadır sel felaketi yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin personel ve üç vardiya şeklinde ve 3 bine yakına araçla yaşanan felakete müdahale etmeye çalışıyoruz. 35 binden fazla mazgal temizlendi ve sürekli de temizleniyor. Ankara'da yüz binlerce yanlış yapılan yollar, kaldırımlar, yol eğimleri, asfaltlar var. Burada çok uzun yılların getirdiği bir ihmal var. Eğer siz kentsel planlamanızı, kentsel tasarlamanızı bu tür felaketleri kaldırabilecek şekilde yapmaz ve iyileştirmezseniz bu sorunlarla hep karşı karşıya kalacaksınız."

Toplantıya katılan ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler de yaşanan felaketlere karşı Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları anlatarak, "Önümüzde aşmamız gerek sorunlar yumağı var. Bu sorunları aşmak için bize önemli görevler düşüyor" dedi.

AKK Afet Risk Yönetimi Çalışma Grubu Sözcüsü Burçak Başbuğ Erkan ise yaşanan bu sel felaketinin ne ilk ne de son olacağına dikkat çekerek, "Bu yaşanan sel felaketi doğal değildir. Şu an dünyanın her yerinde çok fazla yağış var. Fakat altyapı yeterli olduğunda sorun olmuyor. Afet kendiliğinden oluşan bir durum değildir, insan ve teknoloji kaynaklı yaşanıyor. Bu felaket Ankara'da ne ilk ne de son. Bundan sonra şiddeti daha artacak sel felaketleri yaşayacağız" diye konuştu.

Ankara Kent Konseyi tüm bileşenleri ve Büyükşehir Belediyesi ile iklim değişikliği başta olmak üzere altyapı sorunlarının çözümü konusunda ortak çalışmalarını sürdürecek.

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ANKA / Yerel

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