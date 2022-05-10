Ankara Büyükşehir'in Tiyatro ile Tanıştırdığı Dezavantajlı Çocuklar, "Ve Perde" Dedi

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Yarınlar ve Umutlar Projesi" kapsamında Altındağ'da yaşayan dezavantajlı çocuklar ilk kez tiyatro ile tanıştı. Usta oyuncu Turgay Tanülkü'nün genel sanat yönetmenliğini üstlendiği 'Cephede Piknik' adlı tiyatro oyunu ile çocuklar sahne deneyimi yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Altındağ bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Genel sanat yönetmenliğini usta oyuncu Turgay Tanülkü'nün üstlendiği "Yarınlar ve Umutlar Projesi" ile dezavantajlı çocuklar ilk kez drama ve tiyatro eğitimi alarak 'Cephede Piknik' adlı oyunu sahneye taşıdı.

TANÜLKÜ: "TİYATRO EŞİTLİKTİR"

Altı aylık eğitimin ardından Başkentlilerin karşısına çıkan dezavantajlı çocukların önemli bir başarıya imza attığını belirten ve tiyatronun toplumsal eşitlik yarattığını vurgulayan Turgay Tanülkü, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızı kendi aileleriyle tanıştıracağız. Onlara toplumsal özgürlük veriyoruz, tiyatro eşitliktir. Özlemleri gösterir. Sahnede bir kral, kraliçe ve çöpçü aynı sahnede selam verirken, hepsi eş değerdir. Bu büyük bir barıştır. İnsanları sevmeyi öğreteceğiz. Çocukların sevgiye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Sevgiyi verebilmenin yolu bu. İlk önce kendi aileleriyle sonra toplumla barışacaklar."

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar'ın da izlediği oyunda çocuklarını ilk kez sahnede izleyen veliler ve sanatseverler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ayten Polat : "Çok duyguluyum ve heyecanlıyım. Oğlum bizi gururlandırıp, sevindirdi."

-Şermin Akbaba : "Heyecanlıyım, başarılarının devamını dilerim."

-Şeyma Akçay: "Çok heyecanlıyım. Böyle bir projenin içinde yer almak gurur verici."

-Mehmet Demirtaş: "3 gündür uyumuyorum. Sanat yönetmeni Turgay Tanülkü 1986 yılında da düzenlediğimiz festivalde yönetmenimizdi. Çok keyifli yıllardı, 36 sene sonra tekrar geldim ve minik arkadaşların heyecanını gördüm."

İLK SAHNE HEYECANI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın eğitim sürecine ev sahipliği yaptığı proje ile ilk kez seyirci karşısına çıkarak 'Ve Perde' diyen çocuklar ise sahne heyecanlarını şu sözlerle paylaştı:

-Sinem Talun: "15 yaşındayım. Başta çok zorlanmıştım. Çok çalıştım ve yaptım. Tiyatroyu bırakmayacağım."

-Balım Su Tapur: "9 yaşındayım. Çok güzel bir duygu. Çalışarak, emek vererek tiyatroya devam edeceğim. Mansur Yavaş Başkanımıza ve Turgay Tanülkü hocamıza teşekkür ederim."

-Beritan Çetin: "Devam etmek istiyorum, burada olmak başka bir duygu."

-Esila Nur Kendir: "8 yaşındayım ama büyüyene kadar tiyatroya devam edeceğim."

-Serhat Polat: "Heyecanlıydık. İlk defa tiyatro yapıyorum. 2-3 oyunumuz daha var onlarda görüşmek üzere."

İspanyol Yazar Fernando Arrabal'ın savaşın anlamsızlığı üzerine yazdığı ve Gençlik Parkı Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşan "Cephede Piknik" adlı oyunun 11 Mayıs Çarşamba günü ise galası gerçekleştirilecek.