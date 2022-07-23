Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' Düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı'nda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde ilki düzenlenecek "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri"ne ev sahipliği yapacak. Sosyal medya hesapları üzerinden YKS'ye giren öğrencilere seslenen Yavaş, "Sevgili evlatlarım, 50'den fazla üniversite ve 500'den fazla akademisyenin katılımıyla düzenleyeceğimiz Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne hepiniz davetlisiniz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak ilkini düzenleyecekleri "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri"ne davet etti. Her platformda "Üniversite Ankara'da okunur" çağrısını yineleyen Yavaş, "Geleceğe hazır mısınız?" sloganıyla Gençlik Parkı'nda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek "1. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri"ne katılmaları için davet ettiği öğrencilere, "Sevgili evlatlarım, 50'den fazla üniversite ve 500'den fazla akademisyenin katılımıyla düzenleyeceğimiz Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne hepiniz davetlisiniz" dedi.

ABB, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Otopark Alanı Ulus adresinde 12.00-19.00 saatleri arasında 30 ve 31 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' ile gençlerin doğru tercih yapabilmesi için hem üniversiteleri yakından tanımaları hem de sosyal olanakları öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor. Tercih heyecanı yaşayan öğrenciler daha sonra devam eden yaz konserleri kapsamında Gençlik Parkı'nda 30 Temmuz'da saat 20.00'de sanatçı Fatma Turgut'un ücretsiz konseri ile müzik dolu bir akşam yaşayacak.

ANKA / Yerel