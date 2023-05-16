Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus'taki Hükümet Caddesi'ni Yeniliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in tarihi merkezi Ulus'un sokaklarında yenileme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajı yenilenecek.

ABB Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığı'nın Ulus'ta sürdürdüğü yenileme çalışmaları kapsamında, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi yapıyor.

İhale bedeli 14 milyon 979 bin TL olan Altındağ İlçesi Hükümet Caddesi ve Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi, Anafartalar Caddesi ile Hükümet Caddesi kesişiminden başlayarak eski Ankara Valiliği Binası ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne uzanıyor. Kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajının yenileneceği çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkent'in tarihi bölgesi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Yavaş, Anafartalar Çarşısı, Belediye Çarşısı, Ulus İş Hanı, Ankara Kalesi Restorasyon, Ulus Hali Yenileme ve Ulus Meydanı Düzenlemesi gibi projeleri hatırlatarak şunları kaydetti:

"ULUS'U ESKİ GÜNLERİNE VE TARİHİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

"Cumhuriyet'imizin emaneti, Başkent'imizin tarihi merkezi Ulus'ta Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz proje ile Ulus'a yeni bir çehre kazandırıyoruz."

PROJENİN AĞUSTOSTA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokakları ve çevresini kapsayan projede çalışmaların başladığını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi, Ulus tarihi kent merkezinde en çok ziyaret edilen lokasyonlardan birisi burası. Ankara'nın manevi önderi Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nin ve camisinin olduğu, Roma Dönemi'nin en önemli eserlerinden Augustus Tapınağı'nın olduğu turistik bir merkez. Ancak bu giriş, böylesi bir turistik bölgeye yakışmıyordu. Biz de projemizi hazırladık. Bu proje, sadece kaldırım düzenleme projesi değil, kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi. Ağustos ayı içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası tamamen yenilenmiş ve tarihi yapıya uygun hale gelmiş olacak. Kaldırımlarda özel malzeme seçtik. Kent mobilyalarımız ve aydınlatmalarımız ve bitki peyzajı hepsi özel olarak seçildi."