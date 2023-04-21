Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Depremzede Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), deprem bölgesinden gelerek Kesikköprü Yerleşkesi’ne yerleştirilen çocuklar ve aileleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında depremzede vatandaşlar grafiti, balon ve bayraklarla süslenen metro trenine binerek, Macunköy-Kızılay hattında nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), deprem bölgesinden gelerek Kesikköprü Yerleşkesi'ne yerleştirilen çocuklar ve aileleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında depremzede vatandaşlar grafiti, balon ve bayraklarla süslenen metro trenine binerek, Macunköy-Kızılay hattında nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yılına özel planlanan bir dizi etkinliği deprem bölgesinden Başkente gelen vatandaşlarla buluşturdu. EGO Genel Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kesikköprü Yerleşkesinde misafir edilen çocuklar ve ailelerini Macunköy Metro İşletmesi'nde düzenlenen programda bir araya getirdi.

Grafiti sanatçıları tarafından süslenen 25 yıllık Bombardier metro treni; 23 Nisan'a özel olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için sefer yaptı. Depremzede vatandaşlar grafiti, bayrak ve balonlarla süslenen metro trenine binerek, Macunköy-Kızılay hattında seyahat etti. Ankara Kent Orkestrası'nın şarkılarla eşlik ettiği trene binen vatandaşlar nostaljik bir yolculuk yaptı.

Kesikköprü Yerleşkesi'nden otobüslerle etkinlik alanına getirilen vatandaşları karşılayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, çocukların bayramını şu sözlerle kutladı:

"Bugün milli egemenliğimizin sembolü kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümüyle birlikte sizlere armağan edilen bu güzel bayramı kutluyoruz. Bildiğim kadarıyla dünya üzerinde çocuk bayramının olduğu tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Ata'mızın kıymetini bilmemiz lazım. Çocuklarımızı geleceğimiz olarak nitelendiriyoruz. Sizler bu ulusun bu cennet vatanın hem yarınları hem geleceği hem de emanetçilerisiniz. Değerli çocuklar geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek ve sizin azim ile gayretinizle ülkemiz daha da ileriye gidecek. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde hep birlikte ulusça hep birlikte yaraları sarmamız gerekiyor."