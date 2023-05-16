Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Kültür Elçileri Programı'nın 9'uncusunu Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı işbirliğiyle, ‘Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın dokuzuncusu düzenlendi. Programda, çocuklara ‘kültür elçisi’ sertifikası verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı işbirliğiyle, ' Ankara Miras Kültür Elçileri Programı'nın dokuzuncusu düzenlendi. Programda, çocuklara 'kültür elçisi' sertifikası verildi.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ÇEKÜL ve Tohumluk Vakfı'nın ortaklığında Ankara Miras Kültür Elçileri Programı', 9'uncu kez düzenlendi. Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için yaşama geçirilen geziye, Aktepe Çocuk Kulübü öğrencileri katıldı. Program kapsamında öğrenciler Mimar Faruk Soydemir rehberliğinde Ankara Kalesi, Arslanhane Camisi gibi Başkentin tarihi alanlarını gezerken arkeolojik, mimari ve coğrafi konular hakkında bilgilendirildi.

Mimar Faruk Soydemir, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza Ankara'nın kültürel miraslarını anlatıyoruz. Geziye Ankara Kalesi'nin önünden başlıyoruz sırasıyla Arslanhane Cami ve Augustus Tapınağı'na, Jülyen Anıtı'na, Cumhuriyet Dönemi yapılarından İş Bankası Eski Genel Müdürlük Binası ve Sümerbank Binası'ndan sonra 1. ve 2. Meclis'e gittikten sonra Ankara Palas'ta gezimizi tamamlıyoruz. Gezimize katılan çocuklarımıza Ankara Çocuk Meclisi'nde kültür elçisi sertifikası veriyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geziyle tarihi ve kültürel yerleri görme imkanı bulan öğrenciler düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Eren Gürel: "Gezdiğimiz yerler çok güzeldi. Camileri gezme fırsatı bulduk çok eğlendik."

-Zeynep Gökten: "Gezi çok güzel geçti, faydalı bilgiler edindim. Ankara Kalesi'ndeki yerler olsun, hanlar olsun, Şimdi Agustus Tapınağı'na geldik burası da çok güzeldi. Yani keyifli bir gezi oldu. Mimar Bey'e de çok teşekkür ederim."

-Emir Berat Kurt : "Gezi çok güzeldi tarihi eserleri gördük."

-Neriman Evra Demir: "9 yaşındayım gezide çok eğlendim bugün Ankara Kalesi'ni ve civarındaki evleri gezdik."

-Zeynep Ece Ayben: "Gezide Ankara Kalesi'nin ve yakınındaki evleri, tarihi eserleri, hanları gezdik. Gezide güzel ve eğlenceli geçti."

-Zeynep Öz: "Necip Fazıl İlkokulu'na gidiyorum gezi benim için çok eğlenceli geçti birçok şey öğrendim."