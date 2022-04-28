Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri, Başkent'in Kültür Elçileri Olarak Çalışacak

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğiyle kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla "Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı" düzenledi. 33 ABB Çocuk Meclisi üyesine teorik ve alan çalışmalarının ardından kültür elçisi sertifikası verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Başkent'in kültür varlıkları ve tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılmasında "Kültür Elçisi" olarak görev alacak.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğinde kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla "Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı" düzenledi.

TEORİK BİLGİLERİN ARDINDAN KENT GEZİSİ

ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilciliği eğitimcilerinden Mimar Faruk Soydemir ve Mimar Vedat Ağca Çocuk Meclisi Binası'nda yaptıkları sunumla Ankara'nın kültürel varlıkları ve kültür mirası konularında bilgi verdi.

Teorik bilgilerin verildiği eğitim programı soru cevap bölümünün ardından düzenlenen kent gezisine katılan Çocuk Meclisi üyeleri, Aslanhane Cami'den Ankara Kalesi'ne, Geleneksel Ankara Evleri'nden Roma Tiyatrosu'na kadar birçok tarihi mekanı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Mimar Faruk Soydemir ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilciliği olarak çocuklara yönelik programlar düzenlediklerini belirterek, "Bu kentteki kültürel mirasın, kültür varlıkların, arkeolojik değerlerin o kentte yaşayan çocuklara anlatılması, öğretilmesi ve onların da çevrelerine bu bilgileri öğretmelerini, anlatmalarını sağlamak amacımız. Ankara Kalesi'ndeki geleneksel evlerden örnekler gösterdik, Ankara evlerinin, sokaklarının özelliklerini anlattık" dedi.

Teorik eğitimin ardından sahaya inerek Ankara evlerinin özelliklerini yerinde anlatan Mimar Vedat Ağca da şöyle konuştu:

"Genel olarak Ankara'nın geleneksel yapı sistemleriyle ilgili, evlerin konumu, kullanılan malzemeler, yapım teknikleri ve plan şemalarıyla ilgili önce teorik bilgi verdik, daha sonra da Kale içindeki evleri yerinde görmelerini istedik. Çocukların bu yaşlarda kültürel değerlerine sahip çıkmalarına yönelik bilgilendirme çalışması bu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tohumluk Vakfı'na iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

SAHADA GÖZLEM YAPTILAR

"Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı" kapsamında eğitim alan 33 Çocuk Meclisi üyesi, kent gezisine ilişkin düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

-Tuana Azra Büken: "10 yaşındayım. Öncelikle bize tarihi yerlerin önemi anlattılar. Daha sonra tarihi yerleri gezdik. Programın sonunda Kültür Elçisi olduk."

-Mustafa Samet Gergiz: "Tarihi ve kültürel değerlerimizi öğrendik. Ankara Kalesi'ni gezdik, çok mutluyum."

-Yusuf Oğur: "Çok fazla tarihi şey öğrendim. Ankara Kalesi'ni ve eski evleri gezdik. Kültür Elçisi olacağım için çok mutluyum."

-Narin Arı: "Ankara'nın geleneksel evlerini, camilerini ve Ankara Kalesi'ni gezdik. Ankara'nın konaklarını gördük."

-Göksu Cankuş: "9 yaşındayım. Tarihi ve turistik yerlerin bir kısmını gezdik. Kültür Elçisi olacağım."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı kültür elçisi belgelerini Çocuk Meclisi üyelerine veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise "Ankara'daki çocuklarımıza yönelik Ankara'nın kültürel, tarihi ve doğal mirasını tanıtmak için eğitim çalışması başlatmış bulunuyoruz. Sayın Başkanımız her fırsatta dile getiriyor mutlaka Ankara'yı önce Ankaralılara tanıtmamız gerekiyor diye. Bu çocuklarımızın hepsi birer kültür elçisi olarak da görev yapacaklar" diye konuştu.