Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dezavantajlı vatandaşların; ulaşımdan doğal gaza, et ve süt desteğinden kırtasiye ile kantin desteğine kadar birçok ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdürüyor. Her ay 220 bin aile Başkent Kart aracılığıyla desteklerden faydalanırken, sosyal yardım merkezinin sayısı da 37 adete çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dezavantajlı vatandaşların ulaşımdan doğal gaza, et ve süt desteğinden kırtasiye ile kantin desteğine kadar birçok ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdürüyor. Her ay 220 bin aile Başkent Kart aracılığıyla desteklerden faydalanırken, sosyal yardım merkezinin sayısı da 37 adete çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm Türkiye'ye örnek olurken bir yandan da zorlu ekonomik şartlarda vatandaşlara destekte bulunmayı sürdürüyor. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her ay 220 bin aileye Başkent Kart aracılığıyla ulaşımdan doğal gaz, et, süt, temel, gıda, eğitim, ulaşım, kırtasiye ve kantin gibi birçok ihtiyaç konusunda destek oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak zor durumda olan ailelerin çocuklarının eğitimini ve gelişimini önceleyen destekler veriyor. Özellikle okul çağında olan çocuklara kantin, büyüme çağında olan çocukların protein ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da et ve süt desteğinde bulunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Dağıtım Koordinatörü Mine Hatun Güney, şunları söyledi:

"Yoksulluk nesilden nesile sürmesin istiyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın eğitim ve gelişimini önceleyen et, kırtasiye, ulaşım, kantin, doğal gaz desteği gibi birçok alanda hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Bunu ise hem Ankara'nın parasını Ankaralı esnafa teslim eden hem de bir elin verdiğini diğerine göstermeyen anlayış ile insan onuruna yakışır şekilde Başkent Kart sistemi ile yapıyoruz."

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal yardımlardan faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşların dosyalarını kurumlarla iş birliği yaparak inceliyor. Hak temelli anlayış çerçevesinde; Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu Kadastro ve Nüfus Müdürlüğü üzerinden incelemeler sağlanarak düzenli aralıklarla kontroller yapılıyor. Başkentli vatandaşlar haksız yardım aldıklarını düşündükleri kişileri ise Başkent 153 Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek bildirimde bulunabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, her ay 220 bin ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için belirlenen tarihlerde Başkent Kart'a yüklediği bakiye ile destek oluyor. Daha önce koli ile yapılan, ekmek kamyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu ve vatandaşın rencide olduğu yardımların önüne geçen Başkent Kart sistemi ile vatandaşlar anlaşmalı marketlerden veya iş yerlerinden ihtiyacı olan ürünleri satın alabiliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı vatandaşların başvuru sürecini kolaylaştırmak için daha önce 4 olan sosyal yardım başvuru merkezini 37'ye çıkardı. Büyük bir ekiple sosyal yardımları takip eden Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan vatandaşların başvuru sonuçlarına dair dönüşü kısa mesaj aracılığıyla gerçekleştiriyor.