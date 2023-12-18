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Ankara Büyükşehir Belediyesi Atıl Durumdaki Tır Dorsesini Afet Koordinasyon Merkezi'ne Dönüştürdü

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinde etkin ve hızlı müdahale için atıl durumdaki tır dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Merkez, arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi ve bilgi akışının sürekli sağlanmasını sağlamak için her türlü teknolojik donanıma sahip olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) afet bölgelerinde etkin ve hızlı müdahale için atıl durumdaki tır dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, afet bölgelerinde etkin ve hızlı müdahalede etmek için atıl durumda olan tır dorsesini kendi atölyesinde 60 gün içerisinde 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi' olarak yeniledi. Gezici Afet Koordinasyon Merkezi, Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Yerleşkesinde tanıtıldı. Merkez, ABB İtfaiye Daire Başkanlığı ve Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek. Afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi ve bilgi akışının sürekli sağlanmasını sağlamak için her türlü teknolojik donanıma sahip olacak. Merkez, araç uydu internet bağlantısı, telsiz telefon gibi birçok ileri teknolojiyi bulunduruyor. Sürekliliğin sağlanması adına personel için 20 kişilik bir yaşam alanı da yer alıyor.

"Devletimizin diğer birimleriyle de entegre olacak bir araç yaptı"

Ankara İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, afet anında diğer birimlerle entegre olacak bir komuta merkezine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Aracımız afetlerde, kriz kumanda merkezi olarak kullandığımız bir araç. Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor ve deprem gerçeğiyle yaşamak zorundayız. 6 Şubat'ta ülkemizin 11 ilini etkileyen deprem felaketinde ABB başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer tüm birimleriyle ilk dakika olay yerine vardı. Kriz kumanda dediğimiz diğer birimlerimizle anında entegre olacak bir komuta merkezimizin ihtiyacı hasıl oldu. Bu eksiği kendimiz kapatmak istedik. Çevre Koruma Başkanlığımız kendi çalışanları ve atölye imkanlarıyla içi bilişim ve teknoloji dolu devletimizin diğer birimleriyle de entegre olacak bir araç yaptı" ifadelerini kullandı.

Gezici Afet Koordinasyon Merkezi aracının son teknolojiyle donatıldığını belirten ABB Afet İşleri Daire Başkan Vekili Özkan Erel, "Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığımızın kendi öz kaynaklarıyla iki ay gibi bir sürede yaptığı saha kontrol koruma aracımız hazır durumda. Son teknolojilerle donatılmış bir araç ve 15-20 dakika gibi bir sürede alanda kurup orada koordinasyonu sağlayarak afetlere müdahale şansımızı arttırıyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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