Ankara Büyükşehir, 2. Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'na Ev Sahipliği Yaptı - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2. Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yaptı. Forumun açılış konuşmasını yapan Başkan Mansur Yavaş, yerel ekonomi ve kalkınmaya yönelik projelerini anlatarak, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana Ankara ve Ankara halkının kalkınmasına öncelik verdik. Ankara'mızdaki üreticileri teşvik etmek suretiyle onlardan ürünlerini satın alacak projeleri geliştirdik. Sadece geçen yıl yaptığımız desteklerle arpa ve buğdayda 250 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

ABB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen forumun açılışına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcıları Baki Kerimoğlu ve Faruk Çınkı ile Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, EAR-AER Başkanı Nelu Neocsu, EAR-AER Türkiye Temsilcisi Seyfettin Boğazlı ve dünyanın dört bir yanından gelen yerel yönetimlerin temsilcileri katıldı.

YAVAŞ: "KIRSAL KALKINMADA DAHA ÖNCE YAPILMAYAN DESTEKLERİ YAPMAYA BAŞLADIK"

Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'nun açılış konuşmasını yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikleri 2019 yılından beri Ankara ve Ankaralının kalkınmasına öncelik verdiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son dönemde meydana gelen hadiseler ve ekonomik krizler kırsal kalkınmanın önemini daha da artırmıştır. Bilindiği gibi artık herkesin en büyük problemi dünyadaki gıdaya erişimdeki zorluklardır ve bugün bu tartışılmaya başlanmıştır. Bizim de şehrimizin yüz ölçümünün sadece yüzde 3'ünde yerleşim olup, yüzde 97'si boş. Boş arazilerin ise en az yüzde 50'si tarıma uygun bir vaziyette. Seçimden önceki en büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek demiştik. Daha önceki yönetim yurt dışından ağaçlar, fideler getirmek suretiyle çok büyük miktarlardaki parayı yurt dışındaki üreticilere ödüyordu. Biz bunların hepsini hem ülke içerisinden tedarik etmek ve daha önemlisi Ankara'mızdaki üreticileri teşvik etmek suretiyle onlardan satın alacak projeler geliştirdik ve kırsal kalkınmada daha önce yapılmayan destekleri yapmaya başladık."

"250 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Yavaş, Ankaralı çiftçilerin girdi maliyetlerini sağladıkları tarımsal desteklerle azaltmayı ancak üretimi artırmayı amaçladıklarını şu sözlerle anlattı:

"Üretimi bırakmış çiftçilerimiz dahil çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan Ankara'daki 40 bin küsur çiftçinin en az 20 biniyle direkt temas halindeyiz. Onlara tohum desteği, gübre desteği, mazot desteği gibi destekler vermek suretiyle tekrar tarıma sarılmalarını sağlıyoruz. Geçen yıl sadece Ankara'dan yaptığımız desteklerle arpa ve buğdayda 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Onun yanında mercimek, nohut ve diğer ürünlerle ilgili desteklerimiz de devam ediyor. Ben kişisel olarak bir yerel yöneticinin ki bu toplantının ruhuna da uygun, kendi yönettiği alandaki kendi öz değerlerini ortaya çıkararak ve insanların daha önceki üretim biçimlerini tekrar destekleyerek zaten var olan ve en iyi bildiği mesleği yapması suretiyle yerel kalkınmayı gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Bunu Beypazarı'nda gerçekleştirdik. Ayrıca Kahramankazan, Çubuk bölgesi, Beypazarı, Nallıhan bölgesinde de yaş meyve ve sebze üzerine çok büyük bir ekonominin var olduğunu ve buralarda sözleşmeli üreticiliği desteklemek suretiyle çok büyük bir kalkınmanın sağlanabileceğini düşünüyorum."

GIDA KRİZİNE KARŞI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm dünyadan 53 kardeş kent ile ortak çalışmalara imza attığına dikkat çeken Yavaş, gıda krizine karşı da iş birliği çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Pandeminin başında kurduğumuz Covid-19'a karşı başkentler girişimi ile kentlerimiz arasında ortaya çıkan bu yeni duruma karşı aldığımız tedbirleri gün be gün paylaştık. Birbirilerimizin tecrübelerinden istifade ettik. Şimdi covid'in azalmasıyla bu sayfanın aktifliği konusunda bir tereddüt hasıl olmuştu ama bugün bu konuşmayı izleyince bu iş birliğinin tekrar canlandırılarak bu sefer bütün dünyada yaşanması muhtemel olan gıdaya erişim krizine karşı da ortak bir iş birliği yapılabileceğini düşünüyorum. Avrupa'daki yerel yönetimlerle ilişkilerimizi daha da sıkı bir şekilde geliştiriyoruz ve önümüzdeki süreçte birçok yerel yönetim ile ortak projeler yapabileceğimize yürekten inanıyorum."

NEOCSU: "BAŞKAN YAVAŞ'IN BİZLERİ BURADA BİR ARAYA GETİRMESİNİ ÇOK TAKDİR EDİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplantıya ev sahipliği yapmasından ve ağırlamasından dolayı teşekkür eden EAR-AER Başkanı Nelu Neocsu, "Ankara zengin ve güzel bir şehir, İstanbul zengin ve güzel bir şehir ancak bir ülkenin gelişebilmesi için daha küçük şehirlerin belediyelerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden Sayın Başkan'ın tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yararını gözeterek bizleri burada bir araya getirmesini çok takdir ediyorum" dedi.

Toplantıya katılan Avrupa Bölgeler Akademisi (The European Academy of the Regions) Türkiye Temsilcisi Seyfettin Boğazlı ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı kırsal kalkınma desteklerinin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayın Mansur Yavaş öncülüğünde, yerel kalkınma ve yerel üreticilere verdiği destekle bu süreçte yerel ekonominin ve kalkınmanın ne derece önemli olduğunu, ekonomik kalkınmanın aslında yerel ve bölgesel çalışmalarla daha mümkün olabileceğini göstermiştir. Avrupa Bölgeler Akademisi olarak da belediyeler ile ortak projeler geliştirerek yerel ve bölgesel kalkınma konusunda çalışmalarımız devam etmekte, kalkınma için gerekli yeni uygulamaları kullanmaya özen gösteriyoruz."

KATILIMCILAR BÖLGE SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNUM YAPARAK AKTARDI

Forumda yerel yönetimlerin kalkınmaya yönelik yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sunum yaparak anlatan yerli ve yabancı katılımcılar, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Ziya Burhanettin Güven (Bölgesel Kalkınma Uzmanı): "Büyükşehir Belediyelerinin dışındaki diğer küçük şehirler ve ilçe belediyeleri de altyapı, kreşler, park bahçe peyzaj, sosyal yardım, tohum ve fide gibi çalışmalar yapabilir ve bu çalışmalar çok faydalı oluyor. Bir bölgenin kalkınması bu yapılabilecek işlerin ötesinde bir şey. Bölgedeki istihdam artıyor mu, ihtracat artıyor mu, katma değeri yüksek ürünler üretiliyor mu! bu bölgede bunlar varsa o bölge gelişiyor."

-Yıldırım Gündüç (Avrupa Birliği Proje Uzmanı): "Uyum politikamız önümüzdeki dönemlerde öncelik alanları daha yeşil ve çevreci uygulamalar olacak. Daha sosyal Avrupa! Burada aslında işaret edilen şey bizim yabancısı olduğumuz bir şey değil. Yerel yönetimler dünyada pek çok iyi örneklere sahip. Yurt dışından ziyaretçileri kabul ediyorlar, yaptıkları sosyal politika uygulamaları anlamında onları bilgilendiriyorlar. Dezavantajlı gruplar olan kadınlara, çocuk ve engellilere daha rahat ulaşabilmek Avrupa Birliği'nin öncelikleri arasında yer alıyor."

-Abdıkarım Ahmed Mooge (Hargeısa Belediye Başkanı): "Dünyadaki tüm yerel yönetimler birbiriyle iyi ilişkiler içinde olmalı ve birbirlerini desteklemelidir. Belediyeler bir araya gelerek güçlerini birleştirebilir. "

-Prof. Dr. Ionica Oncıoıu (EAR-AER Başkan Yardımcısı): "Avrupa Birliği Ülkeleri'nden, Somali'den veya başka bir yerden geliyor olmamız önemli değil, önemli olan bir arada olmamız. Amacımız bölgesel ve iktisadi yönetimler arasında işbirliği sağlamak. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü önemli olan yerel düşünmek, küresel olarak eyleme geçmektir."

-Andrea Gheorghıu (Ramnıcu Belediye Başkan Yardımcısı): "Ulaşımdan atık yönetimine, çevresel sorunlardan ekonomik sorunlara kadar birçok sorunun çözümü ortak işbirliği sayesinde ortaya çıkmıştır."

-Louis Delcart (EAR-AER Yönetim Kurulu Üyesi): "Kırsal kesim merkeze uzakta yer aldığından, ancak yerel yönetim ve kaynak desteği sayesinde, orada yaşayan insanların refah ve yaşam standartlarında gelişme sağlanabilir."