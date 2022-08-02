Ankapark Süreci Bilgilendirme Kitapçığı Online Ortamda Yayınlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankapark Süreci Bilgilendirme Kitapçığı Online Ortamda Yayınlandı

Ankapark Süreci Bilgilendirme Kitapçığı Online Ortamda Yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 801 milyon dolara mal olan ve üç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK’la ilgili bir kitapçık hazırladı. Yapım süreçlerinden mahkeme süreçlerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tüm süreci A’dan Z’ye anlatan kitapçık online formatta yayınlandı.

 - Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 801 milyon dolara mal olan ve üç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'la ilgili bir kitapçık hazırladı. Yapım süreçlerinden mahkeme süreçlerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tüm süreci A'dan Z'ye anlatan kitapçık online formatta yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü üç yıllık hukuki mücadelenin ardından mahkeme kararıyla 18 Temmuz 2022 tarihinde devraldığı 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla resmi internet adresi olan "ankara.bel.tr"de yer alan israf sayfası bölümünde 'Ankapark'ın Süreci' isimli kitapçık yayınladı. ABB şeffaflık ilkesi doğrultusunda ANKAPARK ile ilgili tema parkın açılmadan önceki sürecinden ihale sürecine, ABB'nin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına tarihleri ve görselleriyle birlikte kalem kalem paylaştı.

SÜREÇ TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA ANLATILDI

Tüm uzmanların karşı çıkmasına ve 'işletilemez' uyarılarına rağmen yapılan Tema Parkın 801 milyon dolara (güncel değeri 14 milyar TL) mal olduğunun paylaşıldığı bilgilendirme kitapçığında, ihale sürecinden işletmeci firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğine kadar birçok bilgiye ayrıntılı bir şekilde yer verildi. ABB'nin resmi internet sayfasındaki "İsraf Sayfası" bölümünden 'ANKAPARK'ın Süreci' isimli kitapçığa ulaşılabilir.

ANKA / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark Ankara Yerel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title