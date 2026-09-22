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Anamur’da hükümlüler ’Gönüllü Çalışma Modeli’ ile örnek çalışmalar yaptı

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Anamur’da hükümlüler ’Gönüllü Çalışma Modeli’ ile örnek çalışmalar yaptı
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Mersin Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri çerçevesinde uygulanan ’Gönüllü Çalışma Modeli’ ile yaz dönemi boyunca toplumsal faydaya yönelik örnek çalışmalar gerçekleştirdi.

Mersin Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri çerçevesinde uygulanan 'Gönüllü Çalışma Modeli' ile yaz dönemi boyunca toplumsal faydaya yönelik örnek çalışmalar gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in desteği, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün katkısıyla Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla hükümlüler, çevre, eğitim, şehitlik alanlarının bakımı ve kamuya yönelik çeşitli hizmetlerde gönüllü olarak görev aldı. Gönüllü hükümlüler tarafından şehit kabirleriyle çevresinde çiçek ve fidan dikimi gerçekleştirildi, bayrak direklerinin bakım, boyama çalışmaları da yapıldı. Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ise hükümlüler, yaz dönemi boyunca Pullu-Ören arasındaki sahil şeridinde gerçekleştirilen kıyı temizliği faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığı ifade edildi. Çalışmalarla doğal çevrenin korunmasına katkı sağlanırken, çevre duyarlılığı ve toplumsal sorumluluk konusunda da farkındalık oluşturulduğu kaydedildi.

Eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlandı

Gönüllü Çalışma Modeli'yle ilçedeki ilk ve ortaokullar ile Anamur Meslek Yüksekokulunda bina boyama ve temizlik çalışmalarında da görev alan hükümlüler Anamur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında da bakım, temizlik ve boyama çalışmaları gerçekleştirdi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla hükümlülerin yalnızca infaz sürecini geçiren kişiler olmalarının ötesinde, toplumsal faydaya katkı sunan bireyler olarak sorumluluk almaları ve topluma yeniden kazandırılma süreçlerinin desteklenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Gönüllülük esasına dayalı çalışmalarla hükümlülerin emek, sorumluluk, çevre duyarlılığı, vefa ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlandı, infaz sürecinin temel amaçlarından biri olan iyileştirme ve topluma kazandırma anlayışı sahadaki uygulamalarla desteklendi. Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen çalışmalar, emeğin ve sorumluluk bilincinin toplumsal faydaya dönüştürülebileceğinin ortaya koyulduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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