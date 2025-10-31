Haberler

Anamur'da Eski Hükümet Konağı Modern Adliye Sarayı Oluyor

Anamur'da Eski Hükümet Konağı Modern Adliye Sarayı Oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde uzun yıllar kamu hizmeti veren eski Hükümet Konağı, modern bir adliye sarayına dönüşme sürecinde sona yaklaşıldı. Proje, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor ve ağır ceza mahkemesi yeni binada hizmet vermeye başladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde uzun yıllar kamu hizmet binası olarak kullanılan eski Hükümet Konağı, 2024 yılı Temmuz ayında başlatılan kapsamlı bir dönüşüm projesiyle modern bir adliye sarayına dönüştürülürken, büyük ölçüde tamamlandı.

İlçenin uzun süredir devam eden adliye binası ihtiyacına kalıcı çözüm getirecek proje, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Yıllardır fiziki şartlar açısından yetersiz kalan mevcut adliye binası, vatandaşlar ve adliye personeli için önemli bir sorun teşkil ediyordu. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla başlatılan projede, daha önce 'güçlendirme yapılmadan kullanılamaz' tespiti yapılan yapının taşıyıcı sistemi tamamen yenilendi ve adalet hizmetlerine uygun hale getirildi.

Binanın güçlendirme, tadilat, mekanik, tesisat ve yapılandırma projelerinin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlattırıldığını belirten Başsavcı Tanju Çatlı, yapım sürecinin ise yerinden ve aşama aşama dikkatle takip edildiği söyledi. Çatlı, böylece projenin hem teknik hem de idari olarak yerinde denetlenerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılmasına öncülük edildiğini kaydetti.

Ağır ceza mahkemesi yeni binada hizmete başladı

Yapım süreci devam ederken Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nin Haziran ayından itibaren duruşmalarını yeni adliye binasında gerçekleştirmeye başladığına değinen Başsavcı Çatlı,"Ayrıca 14 Cumhuriyet Savcısı ve 9 hakim odasının yer aldığı binada, 1 sorgu odası ve 6 adet duruşma salonu bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, komisyon başkanlığı ve ceza mahkemeleri birimleri de 17 Temmuz 2025 tarihinden bu yana yeni binada faaliyet göstermeye başladı. Binanın güçlendirme, elektrik, mekanik tesisat ve mimari uygulamaları tamamen yenilendi. Giriş kapıları ve tüm iç kapılar baştan sona değiştirilerek bina genelinde estetik, güvenlik ve dayanıklılık açısından modern bir görünüm kazandırıldı. UYAP kablolama sistemi, güvenlik altyapısı, yangın algılama ve haberleşme sistemleri çağdaş standartlara uygun şekilde kuruldu. Ayrıca bina genelinde ısıtma-soğutma sistemleri, lavabolar, aydınlatma ve tüm teknik donanımlar modernize edildi. Binanın çevre düzenlemesi ve arşiv alanlarının düzenlenmesi ise halen titizlikle sürdürülüyor" dedi.

"Yakın zamanda açılışa hazır hale getirilmesini hedefliyoruz"

Projeye en başından itibaren büyük bir vizyon ve kararlılıkla destek veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a ve sürecin her aşamasında emeği geçen Strateji Daire Başkanlığına teşekkür eden Çatlı "Bu güçlü destekle Anamur'a yakışır, çağdaş ve işlevsel bir Adliye Sarayı hayata geçirilmiştir. Başsavcılığımız öncülüğünde yürütülen dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapım ve çevre düzenleme süreçlerinin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte, Anamur Adliye Sarayı'nın yakın zamanda açılışa hazır hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu önemli dönüşümle birlikte Anamur, yargı hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve çağdaş bir ortamda sunulacağı modern bir adalet merkezine kavuşacak" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.