Anamur'da Eski Hükümet Konağı Modern Adliye Sarayı Oluyor

Mersin'in Anamur ilçesinde uzun yıllar kamu hizmet binası olarak kullanılan eski Hükümet Konağı, 2024 yılı Temmuz ayında başlatılan kapsamlı bir dönüşüm projesiyle modern bir adliye sarayına dönüştürülürken, büyük ölçüde tamamlandı.

İlçenin uzun süredir devam eden adliye binası ihtiyacına kalıcı çözüm getirecek proje, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Yıllardır fiziki şartlar açısından yetersiz kalan mevcut adliye binası, vatandaşlar ve adliye personeli için önemli bir sorun teşkil ediyordu. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla başlatılan projede, daha önce 'güçlendirme yapılmadan kullanılamaz' tespiti yapılan yapının taşıyıcı sistemi tamamen yenilendi ve adalet hizmetlerine uygun hale getirildi.

Binanın güçlendirme, tadilat, mekanik, tesisat ve yapılandırma projelerinin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlattırıldığını belirten Başsavcı Tanju Çatlı, yapım sürecinin ise yerinden ve aşama aşama dikkatle takip edildiği söyledi. Çatlı, böylece projenin hem teknik hem de idari olarak yerinde denetlenerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılmasına öncülük edildiğini kaydetti.

Ağır ceza mahkemesi yeni binada hizmete başladı

Yapım süreci devam ederken Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nin Haziran ayından itibaren duruşmalarını yeni adliye binasında gerçekleştirmeye başladığına değinen Başsavcı Çatlı,"Ayrıca 14 Cumhuriyet Savcısı ve 9 hakim odasının yer aldığı binada, 1 sorgu odası ve 6 adet duruşma salonu bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, komisyon başkanlığı ve ceza mahkemeleri birimleri de 17 Temmuz 2025 tarihinden bu yana yeni binada faaliyet göstermeye başladı. Binanın güçlendirme, elektrik, mekanik tesisat ve mimari uygulamaları tamamen yenilendi. Giriş kapıları ve tüm iç kapılar baştan sona değiştirilerek bina genelinde estetik, güvenlik ve dayanıklılık açısından modern bir görünüm kazandırıldı. UYAP kablolama sistemi, güvenlik altyapısı, yangın algılama ve haberleşme sistemleri çağdaş standartlara uygun şekilde kuruldu. Ayrıca bina genelinde ısıtma-soğutma sistemleri, lavabolar, aydınlatma ve tüm teknik donanımlar modernize edildi. Binanın çevre düzenlemesi ve arşiv alanlarının düzenlenmesi ise halen titizlikle sürdürülüyor" dedi.

"Yakın zamanda açılışa hazır hale getirilmesini hedefliyoruz"

Projeye en başından itibaren büyük bir vizyon ve kararlılıkla destek veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a ve sürecin her aşamasında emeği geçen Strateji Daire Başkanlığına teşekkür eden Çatlı "Bu güçlü destekle Anamur'a yakışır, çağdaş ve işlevsel bir Adliye Sarayı hayata geçirilmiştir. Başsavcılığımız öncülüğünde yürütülen dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapım ve çevre düzenleme süreçlerinin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte, Anamur Adliye Sarayı'nın yakın zamanda açılışa hazır hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu önemli dönüşümle birlikte Anamur, yargı hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve çağdaş bir ortamda sunulacağı modern bir adalet merkezine kavuşacak" diye konuştu.