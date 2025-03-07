Anadolu Üniversitesi Rektörü, Uluslararası Öğrencilerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uluslararası öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu.

Yaklaşık 500 uluslararası öğrencinin katıldığı iftar programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, BAUM Müdürü ve Uluslararası Öğrenci Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Köksal Büyük, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Didem Paşaoğlu Baş, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Şafak, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güven Tuncel ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Halil Yetim katılım sağladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği etkinliğinde öğrenciler Rektör Adıgüzel ile birlikte yemek yiyerek sohbet etme olanağı buldular.

"Ramazan ayı sofralarımızı paylaşarak sohbet etmemize fırsat oluşturur"

İftar programının açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi: "Böyle bir programda beni sizlerle buluşturduğu için Uluslararası Öğrenci Kulübüne teşekkür ediyorum. Ramazan ayı bizlerin aynı sofrayı paylaşarak sohbet etmemiz için bir fırsat oluşturuyor. Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı yakalıyoruz. Bugünkü programdan sonra umarım yeni arkadaşlıkların ve yeni dostlukların başlangıcı atılmış olur. Bu durum ramazan ayının başka bir bereketi. Öğrencilerimle birlikte olmayı onları dinlemeyi ve sohbet etmeyi seviyorum. Sonuçta siz öğrencilerimiz burada olduğunuz için bizler buradayız. Üniversitemizin asıl sahipleri öğrencilerimizdir. Misafir olarak burada bulunmaktayım. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum."

"Anadolu Üniversitesini dünyaya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz"

Günün anlam ve önemine dair konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel sözlerine şunları ekledi: "Bugün iftarımızı uluslararası öğrencilerimizle birlikte yaptık. Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 500 öğrencimizle birlikte bir araya gelmiş olduk. Hali hazırda Anadolu Üniversitesinde yaklaşık 2200 uluslararası öğrencimiz öğrenim görmekte. Uluslararası öğrencilerimizin öncelikle Türkiye'yi sonrasında ise Anadolu Üniversitesini kendi ülkelerinde daha iyi tanıtabilmelerine imkan sağlamak için böyle etkinliklerde bir araya geliyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde başka programlarda yine birlikte olacağız. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim almaları için fazla talep gösterdiklerini biliyoruz. Yapacağımız çalışmalarla da Eskişehir uluslararası öğrenciler için daha fazla talep gören bir yer haline gelecek. Bu çalışmalarla Eskişehir ve Anadolu Üniversitesini tanıtarak bu taleplere yanıt vereceğiz. İftar programımız da bu çalışmalar için attığımız adımların ilkidir."

"Önümüzdeki günlerde başka faaliyetlerde gerçekleştireceğiz"

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Köksal Büyük programda kulübün tarihçesinden bahsettiği konuşmasında şunları söyledi: "Uluslararası Öğrenci Kulübü, 2011 yılında Balkan Öğrenci Kulübü olarak kurulmuştu. Daha sonra diğer ülkelerden arkadaşlarımızın talebi ile kulübün çatısını değiştirdik. 2014 yılında Uluslararası Öğrenci Kulübü olarak faaliyet göstermeye başladı. Önümüzdeki zamanlarda hep beraber güzel faaliyetler yapacağız. Rektör Hocamızın öğrencilerini çok sevdiğini biliyorum. Aynı zamanda yabancı öğrencilerini de çok seviyor. Bu yüzden bize destek vereceğine inanıyorum. Biz böyle bir iftar programı planlayıp kendisini davet ettiğimizde yoğun programına rağmen bizi kırmayıp davetimizi kabul etti."

"Farklı coğrafyalardan öğrencilerimizle soframızı paylaştık"

TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker ise iftar programında şu düşüncelere yer verdi: "Ramazan paylaşmak, bir arada olmak ve birbirimizi daha iyi anlamak demektir. İftar programlarımızda tam olarak böyle bir etkinlik. Dünyanın farklı coğrafyalarından uluslararası öğrencilerimizle iftar sofrasında buluştuk ve yemeğimizi paylaştık. Umarım bu tür buluşmalar ramazanla sınırlı kalmaz ve bizlerin dostluğu giderek güçlenir. Öğrencilerimiz bu etkinlikler sayesinde uyum süreçlerini kolaylaştırıyor."

İftarın ardından öğrenciler, Rektör Adıgüzel ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR