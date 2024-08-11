Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kuyruğu Oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri'nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği karayolunun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Işıklı kavşaklarda trafiğin eritilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı'ndan şehir merkezine kadar gözle görülür bir yoğunluğun olduğu D-100 karayolunda sürücülerin trafik çilesi sürüyor. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor. - BOLU