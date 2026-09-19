Anadolu Aşiretler Federasyonundan Iğdır Şehit ve Gazi Derneği’ne ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır Şehit ve Gazi Derneği'ni ziyaret eden Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ve beraberindeki heyet, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Iğdır'da merkezi bulunan Anadolu Aşiretler Federasyonu, genel başkan Ferhat Armağan başkanlığında 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır Şehit ve Gazi Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye'de ilk defa 300 aşireti temsil eden ve içinde çokça kanaat önderleri, akademisyenlerin, alimlerin bulunduğu bir federasyon Şehit ve Gazi Derneği'ni ziyaret etmiş oldu.

Ziyarette konuşan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, "Bugün burada 19 Eylül Gaziler Günü'nü anmak için değerli gazilerimizi, şehitlerimizi, ailelerini ve başkanlarımızı ziyaret etmek üzere buraya geldik. Bu ziyaretimizin inşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyoruz. Zira Anadolu Aşiretler Federasyonu olarak Türkiye'de ilk defa 300'den fazla aşireti temsil eden; içerisinde çok sayıda kanaat önderi, akademisyen ve alimin bulunduğu bir federasyonuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, böylesine önemli ve geniş bir topluluğun adına gazilerimizi ve şehitlerimizi ziyaret etmek bizim için çok büyük bir şereftir. Burada, bir ayet-i kerimenin işaretine inşallah dokunmak isterim. Elhamdülillah, geldiğimiz yeri çok iyi biliyoruz. Ayet-i kerimenin sıralamasına göre, nevi beşerin en mümtaz şahsiyetleri, nevi beşerin en yüksek seviyesinde olan insanlar; başta peygamberler, sonra sıddıklar, sonra şehitler ve elhamdülillah gazilerdir. Biz de bugün onların ziyaretine, onların makamına geldik. Bu yüksek ve ali makam, ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın onlara ikram ettiği bir makamdır. Dolayısıyla ülkemizin, bilhassa şimdiki Türkiye'mizin "Terörsüz Türkiye" sürecinde bulunduğu bu dönemde, bizim bu ziyaretimizi inşallah birlik ve beraberliğin en önemli timsali ve misali olarak görüyoruz. İnşallah gazilerimizin ve şehitlerimizin manevi huzurunda, ülkemizin birlik ve beraberliği çok güçlü bir şekilde, daha da kuvvetli bir şekilde devam edecektir. İnşallah Türkiye'mizin yeni yüzyılında, daha ali, daha kuvvetli, uhuvvet ve muhabbet içerisinde bir birlik ve beraberliğe vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği hepimizin en birinci önceliğidir. Burada bütün kalbimle, samimiyetle, bütün milletin adına, bütün milletimizin adına gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız. Cenab-ı Hak onları ali etsin. Cenab-ı Hak bizi dünyada da ahirette de böyle şerefli bir zümrenin içinde dahil eylesin." dedi.

Iğdır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Gazi Nurettin Yikit 300 aşireti temsil eden bir federasyonun kendilerini ziyaret ettiği için mutlu olduklarını belirtti. Iğdır Şehit ve Gazi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazi Orhan Severli de kendilerini unutmayan Anadolu Aşiretler Federasyonu'na teşekkür etti. Severli konuşmasında, "Öncelikle Ferhat Başkanım, derneğimizi bu anlamlı günde, Gaziler Günü'nde ziyaret etmeniz bizleri onurlandırdı. Öncelikle hoş geldiniz. Değerli büyüklerim, sizler de hoş geldiniz. Evet, Türkiye'de belki ilk defa 300'e yakın aşiret reisinin ve aşiret temsilcisinin bir şehit ve gazi derneğini, hem de böylesine anlamlı bir günde ziyaret etmesi gerçekleşiyor. Anadolu Aşiretler Federasyonu'nu bu konuda tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Az önce Ferhat Başkanım çok güzel belirtti. Ali bir makamdır; peygamberlerden sonra gelen makamlardan biri şehitlik ve gaziliktir. "Terörsüz Türkiye" sürecinde de özellikle şehit ailelerimizin ve gazilerimizin elini değil, bedenini taşın altına koyduğu herkes tarafından bilinmektedir. Siz aşiret liderlerinin de bu konuda büyük hassasiyet içerisinde olduğunuzu biliyorum. Yine Ferhat Başkan'dan bahsedeceğim. Az önce yine güzel bir konuşma yaptı, güzel duygularını paylaştı. Aslında onu kendime çok yakın hissediyorum. Ben bir gaziyim. Adım Orhan Severli. Tunceli'de sol elimi kaybettim. 15 Temmuz'da aslında Ferhat Başkan'ın da bir gazi unvanı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ferhat Başkan, 15 Temmuz günü bir konuşma yaptı. Ben o konuşmaya şahidim. Videoları da halen internet sayfalarında dolaşmaktadır. O konuşmayı izledikten sonra, gerçekten halihazırda bir gazi unvanının olmaması beni derinden üzmektedir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Ferhat Başkan'a 15 Temmuz gazisi rütbesinin verilmesini talep ediyorum. Belki de bu duygu ve düşünceyle sizin bugün burada olmanız çok değerli, Başkanım. Tekrardan Anadolu Aşiretler Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmesiyle bugün Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli ve duygulu günde aşiret liderlerimizin bizleri ziyaret etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli büyüklerimden Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa verdiniz." dedi.

Iğdır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Severli'nin çağrısı sonrası 15 Temmuz gecesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, darbe girişimi gecesinde yüzlerce kişiyi meydanlara davet ettiklerini belirterek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Iğdır Şehit ve Gazi Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Severli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin kendisini duygulandırdığını ifade eden Armağan, 15 Temmuz gecesinde Severli ile birlikte olduklarını belirtti. 15 Temmuz'un Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Armağan, "Hakikaten 15 Temmuz, Türkiye'mizin önünde yeni açılan bir kapı oldu. Cenab-ı Hakk'ın inayeti oldu. O gün herkes gerçekten kahramanlar arasındaydı. Beraberdik" dedi. O gece yüzlerce kişiyi meydanlara davet ettiklerini belirten Armağan, "Buradan bütün aşiretler adına, bütün federasyonlar adına, Türkiye'de 300'den fazla köklü aşireti temsil eden aşiretlerimiz adına söylüyorum: 15 Temmuz'da ve inşallah 15 Temmuz'daki hizmetlerimizde elhamdülillah varız ve daimiyiz" ifadelerini kullandı.

Armağan, 15 Temmuz gecesinde toplumun farklı kesimlerinin meydanlarda olduğunu belirterek, "Türkiye'miz küçüğüyle, büyüğüyle, yaşlısıyla gerçekten meydanlardaydı. Hamdolsun, Cenab-ı Hak o gecede bize bir konuşma yapmayı nasip etti" diye konuştu.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Armağan, gazilerle birlikte yeni yüzyılda Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe ulaşmasını temenni etti.

Armağan, "Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Siz gazilerimizle beraber yeni yüzyılda Türkiye'mizin inşallah İslam ümmetinin ittihadına vesile olacağını ümit ediyoruz. Alem-i İslam'ın birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı