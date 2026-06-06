Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan Rahmi Koç'un açıklamalarına tepki

Türkiye'nin 60 ilinde temsilcilikleri bulunan ve bünyesinde 300'den fazla aşiret ile yüzlerce kanaat önderini barındıran Anadolu Aşiretler Federasyonu, iş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadınları ve Kürt halkına yönelik açıklamalarına sert tepki göstererek, söz konusu ifadeleri kınadığını açıkladı.

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ve federasyon yönetimi bir araya gelerek, iş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarını hedef aldığı öne sürülen sözlerine tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında konuşan Armağan, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Kürt halkına ve Kürt kadınlarına yönelik açıklamaları kınadıklarını ifade etti. Federasyon adına basın açıklaması yapan Armağan, "Dün yapılan talihsiz bir açıklama üzerine Anadolu Aşiretleri Federasyonu olarak, Türkiye'de 300'den fazla aşireti temsil eden ve 60 vilayette de temsilcilikleri bulunan Anadolu Aşiretler Federasyonu ve Kürt Milleti adına konuşmak istiyoruz. Rahmi Koç'un dün yaptığı talihsiz açıklama gerçekten bu milletimizin birlik ve beraberliği için kuvvetli bir tehdittir. Derhal Rahmi Koç'un Kürt milletinden ve Kürt kadınlarından özür dilemesi gerekiyor. ve Adalet Bakanı'na buradan sesleniyorum. Sayın Adalet Bakanımızın bununla ilgili gerçekten soruşturma başlatmasına da teşekkür ediyorum. Şimdi ülkemiz ve Orta Doğu büyük bir kargaşa içindeyken, bu ülkede hiçbir zaman maalesef taş üstüne taş bırakmayan insanların, maalesef bu ülkenin birlik ve beraberliğine hücum ettiklerini zaman zaman müşahede ediyoruz. Bu talihsiz açıklaması da gerçekten bunun bir örneğidir. Bir insanın iki ciheti vardır. Hayatının sonuna doğru, bir insan kabre yaklaştığı zaman kendisinin hayatının neticesi olan kelimeleri çok önemlidir. Maalesef demek ki bir ağacın çekirdeği neyse meyvesi de olur. Bakın, yine söylüyorum; bir ağacın kökü, çekirdeği neyse maalesef meyvesi de, neticesi de o olarak çıkıyor. Şimdi bakıyoruz ki gerçekten bu milletle barışık olmayan, bu milletin ruhuna, bu milletin birlik ve beraberliğine tahammül edemeyen insanlardan bu talihsiz açıklamaların çıktığını görüyoruz. Bugün Türkiye ile ilgili, umumen Türkiye'nin tam birlik, tam beraberlik, tam kardeşlik içerisinde olduğu, her kesimin, her milletin, her taraftan bu birlik ve beraberliğe destek verdiği bir dönemde, Kürt milletini hedef alan ve birlik ve beraberliğimizi de ciddi manada zedeleyen bu zehirli kelimelerin toplumumuza hiçbir faydası yoktur. Milletimize de bir faydası yoktur. Tamamıyla biz burada bunu basit bir şaka, bir latife olarak görmüyoruz, değerlendirmiyoruz. Tam aksine, bu milletin birlik ve beraberliğine kurşun sıkılmıştır. Bu milletin ahlakına maalesef kurşun sıkılmıştır. Kürt milleti tarih boyunca İslamiyet'e hizmet etmiş, bütün milletlerce bilinen, bütün milletlerin içinde de gerçekten ali ve değerli olan milletlerden bir tanesidir. Bu milleti hedef almak, bu milletin dindar, imanlı, namuslu hanımlarını hedef almak bu millete büyük bir zulümdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize büyük bir ihanettir. Milletimize ihanettir. Bir an önce bu şahsın yargılanmasını ve gerçekten millete tefrika atacak bu açıklamaların yaptığı bu dehşetli tahribattan vazgeçilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir an önce mahkemelerin, başsavcıların ilgilenmesini istiyoruz. İkincisini söylemek isterim ki, Sayın Rahmi Koç, sizin konuşmanıza göre bir cevap vermeyi, sizin durumunuza göre cevap vermeyi kendime yakıştırmıyorum. Fakat umumen bu milletin samimiyetini, ahlakını ve maalesef numune-i imtisal olan durumunu anlamamışsınız, görmemişsiniz. Bu milletin şerefi, bu milletin ahlakı sizin örnek vereceğiniz, ahlaksızca örnek göstereceğiniz bir millet değildir. Bir an önce özür dilemenizi sizden bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı