ABD'den gelip Sinop'a yerleşen Craig Burns: 'Türk yemekleri çok güzel ve zengin'

ABD'nin Los Angeles kentinden Türkiye'ye taşınarak Sinop'a yerleşen 75 yaşındaki Craig Burns, kentin doğal yapısı, kültürel zenginliği ve sakin yaşamıyla kendisini etkilediğini söyledi.

Uzun yıllar Los Angeles'ta yaşayan Craig Burns, eşi Arife Üçüncüoğlu Burns ile birlikte Sinop'ta yaşamaya başladı. Sinop'a yıllardır geldiğini ifade eden Burns, her gelişinde kente olan sevgisinin arttığını belirtti.

Sinop'un kültürel açıdan çok zengin bir şehir olduğunu dile getiren Burns, "Sinop çok güzel ve çok doğal bir kent. Eşimi burada buldum. Eşimi bulmadan önce de Sinop'a sık sık geliyordum. Los Angeles çok kalabalık, trafik çok yoğun. Orada setlerde çalıştım ve birçok insanla tanıştım. Sinop ise bunun tam tersi; daha sakin, daha huzurlu. Burayı çok seviyorum" dedi.

Günlük yaşamında yapay zeka projeleri üzerine çalıştığını ifade eden Burns, "Sabah kahvemi içtikten sonra günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyorum. Yapay zeka kullanarak projeler üretiyorum. Seyahat acenteleriyle çalışmaya başlayacağız, onlar için içerikler hazırlıyorum" diye konuştu.

Türk mutfağını çok sevdiğini belirten Burns, "Sinop mantısını özellikle cevizli olanını çok seviyorum. Yoğurtlusu da çok güzel. Hamsiyi tek tek yemeyi seviyorum. Amerika'da hamsiler genellikle kutulanmış şekilde satılıyor ama Sinop'taki hamsiler çok daha lezzetli. Amerika ile Türkiye'yi karşılaştıramayız. Türk yemekleri çok güzel ve çok zengin" ifadelerini kullandı.

Türk insanının misafirperverliğine de değinen Burns, "Amerikalıların ve Türklerin kültürleri farklı. Amerikalılar daha kolay iletişim kurabiliyor ancak Türkler ilk başta biraz daha temkinli olabiliyor. Sonrasında ise çok daha sıcak, samimi ve insancıl oluyorlar. Türkler gerçekten çok misafirperver" şeklinde konuştu.

Kentin tarihi dokusuna dikkat çeken Burns, "Sinop'un tarihi çok eski. Karadeniz'in başlangıcının Sinop olduğunu düşünüyorum. Herkesin gelip bu tarihi görmesi lazım. Özellikle Sinop Cezaevi mutlaka görülmeli" dedi.

Craig Burns'un eşi Arife Üçüncüoğlu Burns ise 2021 yılının sonlarında Sinop'a geldiklerini, 2022 yılında ise tamamen taşındıklarını belirtti. - SİNOP