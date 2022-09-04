Amasya yerel haberleri... Suluova Belediyesinden sünnet şöleni

Gelen Amasya haberlerine göre Suluova Belediyesinin düzenlediği sünnet şöleninde sünnet edilen 33 çocuk erkekliğe ilk adımı atmış oldu.

Suluova Belediyesinin düzenlediği sünnet şöleninde sünnet edilen 33 çocuk erkekliğe ilk adımı atmış oldu.

1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerindeki şölende üstü açık otobüsle tur atan çocuklar için tiyatro da sahnelendi.

Çocuklara hediyeler veren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Her yıl geleneksel olarak sünnet şöleni yaparak çocuklarımızın ve ailelerimizin sevincini paylaşıyoruz. Amacımız bu kültürü yaşatmak ve çocuklarımızı yarına hazırlamak. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bu özel gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak olan Başkan Üçok, sünnet şölenine sağladıkları destekten dolayı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Yetkin, Suluova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atiye Aysima Yağçı ve hastane yetkililerine teşekkür plaketi verdi. - AMASYA