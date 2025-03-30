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Amasya Valisi'nden Ramazan Bayramı Mesajı

Amasya Valisi'nden Ramazan Bayramı Mesajı
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Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Büyükleri ziyaret etmenin ve gelenekleri yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu bayramı birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almalı, akrabalarımızla, komşularımızla birlikte olarak milli ve manevi geleneklerimizin yaşatılmasına özen göstermeliyiz" dedi.

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Vali Bakan, "Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği, dargınlıkların unutulduğu müstesna günlerdir. Bu bayramı birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli; büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almalı, akrabalarımızla, komşularımızla birlikte olarak milli ve manevi geleneklerimizin yaşatılmasına özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Bakan, "Kıymetli Amasyalı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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