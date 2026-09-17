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Amasra’daki kazanın ardından acı veda: Cansu öğretmen toprağa verildi

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Amasra’daki kazanın ardından acı veda: Cansu öğretmen toprağa verildi
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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt, memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt, memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Amasra ilçesine seyir halinde olan H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği U.M.K. ağır yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi'nde müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Kocakurt'un cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Karabük'e getirildi.

İki çocuk annesi öğretmen için Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camii'nde tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocakurt'un naaşı, dualar ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kazada ağır yaralanan bebek U.M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğum bakımda sürdüğü öğrenildi.

Kocakurt'un tutuklu bulunan eşi ve kardeşi, cenazeye jandarma nezaretinde katılım sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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