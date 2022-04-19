Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar - Haberler

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Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar programı düzenlendiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar programı düzenlendiği bildirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen iftar programına, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke ile hakim ve savcılar katıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar

Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar

Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Arif Teke, Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Haberler

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