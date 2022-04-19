Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar programı düzenlendiği bildirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen iftar programına, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke ile hakim ve savcılar katıldı. - KÜTAHYA