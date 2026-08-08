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1972 model cipini yenileyen Hamitoğlu: 6. evladım

1972 model cipini yenileyen Hamitoğlu: 6. evladım
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Hatay’da yaşayan Akif Mehmet Hamitoğlu, atıl halde bulup satın aldığı 1972 model cipini 1 buçuk yıl süren tadilat sürecinin ardından yenileyerek trafiğe çıkardı.

Hatay'da yaşayan Akif Mehmet Hamitoğlu, atıl halde bulup satın aldığı 1972 model cipini 1 buçuk yıl süren tadilat sürecinin ardından yenileyerek trafiğe çıkardı. Aracını sıklıkla garajında tutan Hamitoğlu, evlenen genç çiftlerin fotoğraf çekiminde ve klip çekimlerinde cipinin kullanıldığını belirterek "Trafiğe çıktığın günden beri benim 6.evladım olarak sürekli garajımda duruyor" dedi.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Akif Mehmet Hamitoğlu, 2021 yılında çevresinde bulunmayan satın alma arayışıyla 1952 model cipi Bolu'dan satın aldı. Atıl halde bulduğu cipi çekici yardımıyla Hatay'a ulaştıran Hamitoğlu, aracı tamir ve restorasyon için tamir atölyesine bıraktı ve 1 buçuk yıl sonra 2022 yılının Haziran ayında teslim aldı. Aracını güneşten ve olası herhangi bir kazaya karşı korumak isteyen Hamitoğlu, cipini sıklıkla garajda tuttuğunu ifade ederek evlenen genç çiftlerin fotoğraf çekiminde ve klip çekimlerinde kullanıldığını söyledi.

"Trafiğe çıktığın günden beri benim 6.evladım olarak sürekli garajımda duruyor"

Çevresinde bulunmayan araç satın alma arayışıyla 1952 model cipi satın aldığını ve 6.evladı olarak gördüğünü ifade eden Hamitoğlu, "Aracım 1952 model ve çevremizde fazla bulunmayan bir araç aradım o süreçte buldum. Kaplumbağa ve bu araç arasında kaldım, Bolu'da bulup satın aldım. Aracımı 2021 yılında satın aldıktan sonra 1 buçuk yıl ustamızın yanında restore edildi. Değişim, dizayn ve tamir derken 2022 yılının Haziran ayında trafiğe çıktı. Trafiğe çıktığın günden beri benim 6.evladım olarak sürekli garajımda duruyor. Araç İngiliz malı ve 1952 model" dedi.

"2025 model lüks bir aracın yanından benim aracım geçtiğinde gözler benim aracımda oluyor"

Aracı Bolu'da atıl halde bulduğunu ve ardından satın alarak tamir süreciyle birlikte bambaşka bir görünüm kazandırdığını ifade eden Hamitoğlu, "Araç Bolu dağında atılmış haldeydi, çekici ile Reyhanı'ya getirdim. Çoğunlukla düğünlerden talep ediliyor, damat ve gelinlerin fotoğraf çekimi için 2025 model lüks bir aracın yanından benim aracım geçtiğinde gözler benim aracımda oluyor. Özellikle Reyhanlı'da fazla ilgi görüyor. Polis arkadaşlar denetlemeden ziyade merak ettikleri için beni durdurup bilgi alıyorlar. Aracın muayenesi ve sigortası tam ve trafikte kullanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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