Altın Saat Kulesi Ödülleri Akhisar'dan Dağılacak

Dünyanın prestijli ödülleri arasına giren 15. Uluslararası Altın Saat Kulesi Bronz ve Gümüş Ödülleri töreni Akhisar'da yapılacak.

Altın Saat Kulesi Ödülleri bu yıla özel 'Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 100 Ödül' temasıyla sahiplerini bulmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır süren Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde dağıtılan ödüllerin, 25 Aralık 2023 günü İzmir Alsancak Havagazı Fabrikası etkinlik alanında yapılacak Altın Saat Kulesi Ödülleri Finali öncesi son Bronz ve Gümüş Ödülleri 20 Aralık 2023 günü Manisa'nın şirin ilçesi Akhisar'da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

2006 yılından bu yana Türkiye'nin gururu ve onuru olan Altın Saat Kulesi Ödülleri'nin 2023 yılı ödülleri geçtiğimiz Eylül ayından bu yana farklı illerde gerçekleştirilen Uluslararası 15. Altın Saat Kulesi Ödülleri Festivali etkinlikleri çerçevesinde Bronz, Gümüş ve Altın Saat Kulesi Ödülleri olarak dağıtılmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Belediyesi, Menderes HEM ve 25 STK'nın destekleri ve Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği (AÜMD)'nin koordinatörlüğünde yürütülen organizasyonların ilki 27 Eylül-01 Ekim 2023 tarihleri arasında Menderes Ömer Halisdemir Parkı alanında yapıldı. Burada Bronz ve Gümüş Saat Kulesi Ödülleri'nin dağıtıldığı festival ile başlayan etkinliklerin, ikinci etabı İzmir'in çeşitli ilçelerinde konserlerle, üçüncü etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ile yapıldı ve halen İzmir'in çeşitli noktalarında Aralık ayının sonuna kadar sürecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

"ULUSLARARASI BİR ÖDÜL TÖRENİ İÇİN AKHİSAR'DAN DAHA GÜZEL BİR İLÇE BULAMAZDIK"

Bu yıl ilk ödüllerin başarı ve iyilik kategorilerinde sanatçılar Haluk Levent, Volkan Konak ve sinema oyuncusu Merve Dizdar'a verildiğini hatırlatan AÜMD ve Ödüller Daimi Komisyonu Başkanı Nihat Sözeri yaptığı basın açıklamasıyla büyük final öncesi ödüllerinin Akhisar Belediyesi'nin destekleri ile 20 Aralık 2023 günü saat 15.00-18.00 saatleri arasında Akhisar ilçe merkezinde bulunan Parkiçi Sinema Salonu'nda yapılacak çeşitli etkinliklerle sahiplerini bulacağını bildirdi. Öteyan Manisa ilini temsilen Akhisar ilçesinin seçilmesinin bir tesadüf olmadığının altını çizen Sözeri şunları kaydetti; "Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibinin üstün performansını yerinde gördük, yaşadık. İlçe modern bir şehre dönüştürülmüş ve sokaktaki insanların sosyal aktiviteden belediye hizmetlerine, gündelik hayatın akışından, belediye desteklerine ve gelecek için yapılan planlara kadar olan inancı ve memnuniyetleri yüzlerinden okunuyor. Uluslararası bir ödül töreni için Akhisar'dan daha güzel bir ilçe bulamazdık."

100 ÖDÜL KİMLERİN OLACAK?

Her yıl farklı bir temaya verilen ödüller bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 100. Ödül" temasıyla 10 farklı kategoride, 50 farklı dalda 100 ödül olarak kurum, kuruluş ve kişilerin olacak. Ödüle sahip olacaklara uygulanacak kriterlerin başında; Atatürk ve Cumhuriyet ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türkiye'nin çağdaş eğitim yolunda bilimsel normlarla gelişimine hizmet etmek ya da katkı koymuş olmak geliyor. İkinci kriter ulusal ya da uluslararası alanda; bilimsel, sanatsal, ekonomik, idari ve sportif başarı kazanmış olmak. Üçüncü kriter Türkiye'nin tarihi, turistik ve kültürel alanlarda tanıtımına ve gelişmesine destek vermiş olmak.

Son ve en önemli kriter de ödül alacakların ödül dalındaki eserlerinin, yöneticiliği ve başarılarının kariyerli kuruluşlar tarafından tasdiklenmiş olması ve kamuoyunca taktir edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca kurum, kuruluş veya kişinin bu başarılarını Türkiye'nin kalkınması, halkının refahı ve yaşadığı yerin tanıtımı için de kullanmış olması şartları aranıyor.

YETKİLER ÖDÜLLER DANIŞMA KURULU'NDA

Ödüle aday gösterilenler geçmiş dönemlerde de olduğu gibi iki kuruldan geçtiler. İlk Ödüller Danışma Kurulu'na bildirilen ödül adayları incelemeler sonunda kurul üyelerinin süzgecinden geçtikten sonra Altın Saat Kulesi Ödülleri Daimi Komisyonu'na sevk edildiler. Burada yapılan kriter ölçümlerinin sonunda uygun olan adaylara ödül verilmesi kararlaştırıldı.

2023 Yılı Ödüller Danışma Kurulu Üyeleri:

1-Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği (AÜMD) 2-Menderes HEM 3-Karşıyaka Balkan Kadınları Derneği 4-İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) 5-Umay Birdem Derneği 6-Menderes Kültür ve Yaşam Derneği 7-Menderes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Menka Koop) 8-Almanya Lehnistayn Belediyesi 9-Kuşadası Gazeteciler Cemiyeti 10-İzmir Erzurumlular Derneği 11-Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesi 12-İzmir Konyalılar Derneği 13-Erzurum Şenyurtlular Derneği 14- Bulgaristan Smolen Belediyesi 15-İzmir Kordelya Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü (KORDELYA) 16-Tüm Emekliler Sendikası Kuşadası Şubesi 17-Avrasya Basın yayın Birliği Ege Bölgesi İzmir Şubesi 18-İzmir Çağdaş Balkan Kadınları Derneği 19-İzmir Balkan Ülkeleri Arası Ticari Kültürel Organizasyonlar Geliştirme Derneği (İZBA) 20-SevMedya Yayın Grubu 21-AKULİ Müzik Okulu 22-FOCUS Grup 23-Haberci Medya Grubu 24-KCL Mezunları Grubu 25-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Ödüller Danışma Kurulu Üyelerinin Temsilcileri:

Nihat Sözeri, Ali İlter, Nalan Yetkin, Emine Özarslan, Gülsen Özkan, Ayşe Timinci, Hasan Ali Karaca, Behice Maden, İlkay Çiçek, Hasan Debreli Kacar, Sabri Çoruh, Satı Çelen, Özkan Felek, Nuh Uysal, Muhsin Çörek, Mustafa Durak, Meryem Pişkinkaya, Seher Koçak, İbrahim Gökhan Ersoy, Erkan Sevinç, Derya Sucukçu, Akuli Altıkulaç, Aydın Yıldırım, Nagehan Dalgıç, Süleyman Altınbaş, Aygül Şengül, Aşkın Güner, Neşe Özyürek Kuştan, Gülden Sürmeli, Melek Çiftçi, Hasan Drahyalı, Zuhal Vurgun, Şirin Hanım