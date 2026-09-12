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Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etti

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İlk Türk Astronot olan 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi’ne katılarak Türkiye’yi temsil etti.

İlk Türk Astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti.

Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlk Türk Astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak ülkemizi temsil etti. Söz konusu zirve; devlet ve hükümet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşılırken, ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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