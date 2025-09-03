Almanya ve ILO Heyetinden Samsun'da Tarım İşçiliği Görüşmesi

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı heyeti ile ILO Türkiye temsilcileri, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaları görüştü.

Ziyarette; mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler, METİP alanlarının altyapı ve üstyapı çalışmaları, işçilerin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler ile il ve ilçelerdeki METİP koordinasyon kurullarının faaliyetleri ele alındı.

Heyette, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Avrupa ve Uluslararası İstihdam ve Sosyal Politika Genel Müdürü Dr. Carsten Stender, Almanya Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı/Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Gabriele Weinhold, Politika Uzmanı Josefin Pfeufer, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politika Uzmanı Roxanna Noll, ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, ILO Türkiye Kıdemli Proje Koordinatörü Ayşegül Özbek Kansu ve Çocuk İşçiliği Uzmanı Ala Yılmazsoy yer aldı.

Vali Tavlı'dan adli yıl ziyaretleri

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2025-2026 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Samsun Barosu'nu ziyaret etti.

Vali Tavlı, yeni adli yılın tüm yargı camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Adaletin tesisi için Samsun'umuzda ve ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan adalet teşkilatı mensuplarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, hakim, savcı, avukat ve destek personeli ile tüm yargı camiamıza başarılar diliyorum" dedi.

Vali Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ile birlikte Samsun Barosu'nu ziyaretinde, Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Baro Saymanı Av. Gürcan Kayar ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gürcan Çaylık ile bir araya geldi. - SAMSUN