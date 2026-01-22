Aydınlı gurbetçi kalbine yenildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Bozkurt ailesinin Almanya'da yaşayan 26 yaşındaki oğulları Batıkan Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi sakinlerinden Ata Bozkurt'un oğlu olan Batıkan Bozkurt, Almanya'dan Amerika'ya gitmek için gittiği havalimanında kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ani ölüm, Bozkurt'un ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Batıkan Bozkurt'un cenazesi, Almanya'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Bozkurt'un öğle namazına müteakip Umurlu Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan genç yaşta yaşamını yitiren Batıkan Bozkurt'un, AK Parti Aydın eski Milletvekili Rıza Posacı'nın akrabası olduğu da öğrenildi. - AYDIN