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Alman Jessica, Müslüman olup Ecrin ismini alarak Tokat'a gelin geldi

Alman Jessica, Müslüman olup Ecrin ismini alarak Tokat'a gelin geldi
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Almanya'dan Türkiye'ye dönen Tamer Şengüloğlu'nun partneri Jessica Sauter, Müslüman olarak Ecrin ismini alıp Tokat'ta evlendi. Müslümanlık ile ilgili düşüncelerini paylaşan Ecrin, büyük bir camide din değiştirdi.

Almanya vatandaşı Jessica, Müslüman olup Ecrin adını alarak Tokat'a gelin geldi.

Almanya'da yaşayan 34 yaşındaki Tamer Şengüloğlu, 2022 yılında ailesi ile Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Almanya'da tanıştığı 27 yaşındaki Jessica Sauter de Türkiye'yi merak ettiğini söyleyerek Tokat'a gelmek istediğini söyledi. Tokat'ı beğenen Jessica Müslüman olarak Ecrin ismini aldı. Ecrin ve Tamer Tokat evlendirme dairesine başvurarak evlendi.

"'Allah'a inandığım için Müslüman olmak istiyorum' dedi"

Tanışma hikayelerinden bahseden Tamer Şengüloğlu, "Annem ve babam Türkiye'ye dönme kararı verdiklerinde ben de onlarla birlikte döndüm. Jessica bensiz olmak istemediğini söyleyerek benimle gelmek istedi. Türkiye'yi görmek istediğini ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Ben de ona tamam dedim ve biletini alarak Türkiye'ye geldi. İlk başta ona küçük bir oyun yaptım. Annem ve babam böyle de evlenmemize müsaade eder dedim. Benim için Müslüman olma dedim. 'Ben Allah'a inandığım için Müslüman olmak istiyorum' dedi. Büyük camiye gidip Müslüman oldu. Ecrin ismini aldı. Bugün de evlendik. Ne mutlu bana Almanın Jessica'sı Türk'ün Ecrin'i oldu" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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