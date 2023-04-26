Ali Fazıl Kasap: "Eti Maden Emet Bor İşletmesi'nde İşçilerle Görüşmemize İzin Verilmedi. Buna Engel Olan Zihniyet Devletin Değil Başkalarının Müdürü"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Eti Maden Emet Bor İşletmesi’nde çalışan işçilerle görüşmek istediklerini, ancak işletme yönetiminin izin vermediğini belirterek "Milletvekilinin iki görevi var; bir yasama, bir denetleme. Buna engel olan zihniyet devletin değil, başkalarının müdürü. Devletteki bu yapılanma bitecek. Artık son 19 günleri, az kaldı” dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Eti Maden Emet Bor İşletmesi'nde çalışan işçilerle görüşmek istediklerini, ancak işletme yönetiminin izin vermediğini belirterek "Milletvekilinin iki görevi var; bir yasama, bir denetleme. Buna engel olan zihniyet devletin değil, başkalarının müdürü. Devletteki bu yapılanma bitecek. Artık son 19 günleri, az kaldı" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili ve Adayı Ali Fazıl Kasap ile CHP listesinden aday olan Saadet Partili Ahmet Sunar, il yöneticileriyle birlikte seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'nın Emet ilçesinde bir dizi ziyaret yaptı. Eti Maden'in bor işletmelerinde çalışan işçilerle de bir araya gelmek isteyen CHP heyetine işletme yönetimi izin vermedi.

"AYNI TAVRI AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNE GÖSTERDİLER Mİ?"

İşletmenin önünde bir açıklama yapan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, hem işçileri ziyaret etme hem de çalışma koşullarını yerinde görme talebinde bulunduklarını, ancak işletme müdürünün kendilerini odasında ağırlayabileceğini, işçilerle görüşemeyeceklerini söylediğini aktardı. Kasap, şunları söyledi:

"Yemekhanede ne şartlarda yemek yiyorlar, en azından 'afiyet olsun' deme talebimiz olacaktı. Dedi ki; 'fabrikayı gezemezsiniz, bakanlıktan ve genel müdürlükten izin almam gerekiyor'. Acaba aynı tavrı AK Parti milletvekilleri buraya geldiklerinde gösterdiler mi daha önceki yıllarda merak ediyorum. Yemek yiyen arkadaşlarımızın çalışma şartlarını görmemizden daha doğal bir şey olamaz. Milletvekilinin iki görevi var; bir yasama, bir denetleme. Buna engel olan zihniyet başkalarının müdürü, devletin müdürü olmayan zihniyet yanlıştır. Devletteki bu yapılanma bitecek. Burada 600'e yakın taşeron işçi arkadaşımız, taşerondan dolayı davalık olan özlük haklarını kaybetmiş arkadaşlarımızın davası devam ederken onlarla görüşme talebimize engel olan, görüşme isteğimize engel olan müdürler yanlış yapıyorlar. Artık son 19 günleri. Az kaldı…"

"TEK ADAM REJİMİNİN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ HAL"

Ahmet Sunar ise şöyel konuştu:

"Eti Bor Maden İşletmeleri'ne ziyarete geldik. Genel müdürümüz bizi odasında misafir etti. Tabi bizim işçilerle olan görüşmemiz noktasında yetkili kişilerin inisiyatif alamadıklarını görüyoruz. Tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği hal, hakikaten üzücü bir durum. Bir ilçede bir fabrikadaki, bir müdürün dahi bu anlamda inisiyatif alamamış olması bu anlamda bizi üzüyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bu noktada siyaseten korkulacak bir durum yok. Sonuçta orada çalışan insanlar bizim vatandaşımız ve biz de onlarla bir araya gelme hakkımız olduğunu düşünüyoruz."