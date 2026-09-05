Alevi Bildirgesi'ne 44 Yeni İmza: Sayı 97'ye Ulaştı
Yazar, akademisyen ve sanatçıların aralarında olduğu 53 kişinin 31 Ağustos'ta yayımladığı "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne 44 kişi daha imza attı. İmzacı sayısının 97'ye ulaştığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" denildi.
Haber: Caner Aktan
(TUNCELİ) - Yazar, akademisyen ve sanatçıların aralarında olduğu 53 kişinin 31 Ağustos'ta yayımladığı "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne 44 kişi daha imza attı. İmzacı sayısının 97'ye ulaştığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" denildi.
"Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne imza atan yazar, akademisyen ve sanatçıların sayısı, 44 yeni imzacıyla birlikte 97'ye yükseldi.
Alevi Ocakları mensuplarının imzaladığı metinde, "31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Alevi Aydınlar Bildirgesindeki haklı endişeleri paylaşıyor, bildirgede ifade edilen talepleri daimi bir barış, huzur ve kardeşlik için destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yeni destekçiler arasında Hızır Şamut Baba, Sultan Sinemilli, Ağuiçen, Şah İbrahim Veli, Kureşan, Baba Mansur, Güvenç Abdal, Hıdır Abdal, Dede Kargın, Arzuman, Ali Dost, Kızıldeli Seyit Ali Sultan, Sarısalık, Derviş Cemal ve Şeyh Ahmet Dede gibi çeşitli Alevi ve Bektaşi ocaklarının mensupları bulunuyor.
İlk aşamada 53 kişinin yayımladığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" denildi.
44 yeni imzacı şunlar:
Abbas Ulusoy – Hızır Şamut Baba Ocağı
Ali Dedeoğlu – Sultan Sinemilli Ocağı
Ali İhsan Argunşah – Ağuiçen Ocağı
Ali Rıza Yıldırım – Şah İbrahim Veli Ocağı
Ali Tamaç (Bava Şervan) – Kureşan Ocağı
Ali Yeral – Arap Alevi Dedesi, EHDAV Genel Başkanı
Ali Yoleri – Baba Mansur Ocağı
Aliyar Özcan – Kureşan Ocağı
Aşık Esrafi – Seyit Battal Gazi Evladı
Aziz Güler – Ağuiçen Ocağı
Baki Düzgün – Baba Mansur Ocağı
Emrah Çolak – Güvenç Abdal Ocağı
Erdal Gül – Kureşan Ocağı
Ergül Şanlı – Dede Kargın Ocağı
Ethem Evisan – Sultan Sinemilli Ocağı
Ethem Uğurlu – Hıdır Abdal Ocağı
Garip Bozkurt – Kureşan Ocağı
Gönül Erenler – Baba Mansur Ocağı
Gürsoy Bakır – Hıdır Abdal Ocağı
Hasan Doğan – Cemal Abdal Ocağı
Hasan Şahin – Kureşan Ocağı
Hüseyin Aldoğan – Sultan Sinemilli Ocağı
Hüseyin Eren – Arzuman Ocağı
İsmail İlhan – Ağuiçen Ocağı
İsmail Toprak – Ali Dost Ocağı
Kamber Çakmak – Kureşan Ocağı
Kemal Kılıç – Ağuiçen Ocağı
Mansur Yalçın – Baba Mansur Ocağı
Mehmet Ali Göçer – Baba Mansur Ocağı
Mehmet Elibol – Seyit Garip Musa Ocağı
Mehmet Güzel – Kureşan Ocağı
Metin Ataç – Kureşan Ocağı
Murat Bulut – Ali Dost Ocağı
Musa Kazım Engin – Kureşan Ocağı
Mustafa Sazcı – Kızıldeli Seyit Ali Sultan Ocağı
Nursel Özsaltık Gezici – Sarısalık Ocağı
Onur Erdem – Kureşan Ocağı
Orhan Firik – Derviş Cemal Ocağı
Sedat Korkmaz – Baba Mansur Ocağı
Sefa Öztürk – Güvenç Abdal Ocağı
Serdar Yıldız – Ağuiçen Ocağı
Şahan Düzgün – Şeyh Ahmet Dede Ocağı
Vedat Tekten – Ağuiçen Ocağı
Yüksel Yıldırım – Baba Mansur Ocağı