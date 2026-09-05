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İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajından memnun

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetinin 80 yılın en uzun ömürlü iktidarı olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajına memnuniyetle yanıt verdi ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin ülkesinde son 80 yıldaki en uzun ömürlü iktidar olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını almaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 2022'den beri iktidarda olan Meloni, liderlik ettiği hükümetin ülke tarihinin en uzun ömürlü hükümeti olarak dün tarihe geçmesi dolayısıyla ???????dünya liderlerinden gelen tebrik mesajlarına tek tek yanıt verdi.

Başbakan Meloni, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda???????, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Meloni, mesajında şunları kaydetti:

"İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır, bu da uluslarımız arasında diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmeyi önemli kılmaktadır. Son yıllarda Roma ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdik, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren dosyalar ve Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrarı ilgilendiren başlıca sınamalar üzerinde çalıştık. Bu sürecin somut adımlarla devam edebileceğine ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yeni işbirliği fırsatları yaratabileceğine eminim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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