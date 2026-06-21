Üç evladını toprağa verdi, asırlık ömrünü doğayla iç içe sürdürdü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Candan, nüfus cüzdanına göre 1936 doğumlu olmasına rağmen, kendi hatıralarına göre çok daha ileri yaşlarda olduğunu ifade ederek, çocukluk yıllarına ilişkin hatıraları ile adeta geçmişe ışık tutuyor. Sağlıklı ve uzun yaşamının sırrını ise doğal beslenmeye ve huzurlu aile yaşantısına bağlayan Mehmet Candan, hayat hikayesini anlattı.

Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Candan, resmi kayıtlarda 90 yaşında görünse de, çocukluk hatıralarının kendisini daha ileri yaşlara götürdüğünü söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında Alanya'ya gerçekleştirdiği ziyareti hatırladığını belirten Candan, o yıllarda 13-14 yaşlarında olduğunu ifade etti. Mehmet Candan'ın anlattıkları, bölgenin geçmişine dair önemli izler taşıyor.

"Atatürk'ü iskelede gördüm"

Atatürk'ün Alanya'ya gelişini anlatan Mehmet Candan, "Atatürk Alanya'ya geldiğinde ben Alanya'daydım. Her yer topraktı, doğru düzgün ev bile yoktu. Atatürk'ün Adrasan Dağı tarafından geldiğini söylediler. İskeleye vapur yanaştı. Atatürk'ün yanında İsmet İnönü ve bir kadın vardı. Sonra motorla karaya çıkardılar. Milleti selamladı. Elinde kılıç vardı. İnönü'nün başında fes vardı. Sonra Atatürk'ü uğurladılar, iskeleden vapura bindirdiler. Sonra Mersin tarafına mı gitti orasını bilemiyorum" dedi.

Sağlıklı yaşamın sırrını doğal ürünlerde buldu

Hayatı boyunca doğal beslenmeye önem verdiğini söyleyen Mehmet Candan, yoğurt, kaymak, tereyağı ve çökelek peynirini kendilerinin ürettiğini belirtti. Dağlardan topladıkları ada çayı ve kekik çayını tükettiklerini ifade eden Candan, çay ve şeker dışında ihtiyaç duydukları hemen hemen bütün ürünleri kendilerinin yetiştirdiğini anlattı. Kış aylarını Çamlıca Mahallesi'nde geçirdiklerini belirten Mehmet Candan, yaz aylarında ise yıllardır ailecek gittikleri Tokar Yaylası'na çıktıklarını söyledi. Doğayla iç içe geçen yaşamının kendisine sağlık kazandırdığını ifade eden Candan, yıllarca hazır gıdalardan uzak yaşadığını dile getirdi.

Askerlik dönüşü evlendi, 6 çocuk sahibi oldu

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 35 yaşlarında ilk evliliğini yaptığını anlatan Mehmet Candan, ilk evliliğinin kısa sürdüğünü, daha sonra şu anki eşiyle hayatını birleştirdiğini söyledi. Bu evlilikten 6 çocuk sahibi olan Candan, hayatı boyunca büyük acılar da yaşadı. Üç evladını kendi elleriyle toprağa verdiğini belirten Candan, buna rağmen hayata olan bağlılığını hiç kaybetmedi. Eşiyle uzun yıllardır sevgi ve saygı içerisinde yaşadıklarını ifade eden Mehmet Candan, "Bugüne kadar birbirimize kötü bir söz bile söylemedik" dedi.

"Babamın yaşının 100'ün üzerinde olduğunu biliyoruz"

Mehmet Candan'ın oğlu Mustafa Candan ise babasının sağlıklı yaşamının en önemli nedeninin doğal beslenme olduğunu belirterek, "Sebzelere hiç ilaç atmıyoruz. Eskiden çayın içine şeker yerine bal kullanırlardı. Babam balı kendisi bulur, sulandırır ve tüketirdi. Kimlikte 1936 doğumlu görünüyor ama biz babamın 100 yaşının üzerinde olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Ayrıca önce kendisi babasının Babalar Günü'nü kutlayan Candan, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak sözlerine son verdi.

"Kardeşlerinin yerine yazıldığı söyleniyor"

Çamlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Savaş da Mehmet Candan'ın çevrede büyük saygı gören bir isim olduğunu belirterek, "Mehmet amcanın çevremizde anlatılanlara göre 100 yaşın üzerinde olduğunu biliyoruz. Kendisinin küçük kardeşlerinin yerine yazıldığı söyleniyor. Atatürk'ün Alanya'ya geldiğini ve kendisinin de orada bulunarak Atatürk'ü gördüğünü anlatıyor. Mehmet amcamıza minnet ve saygı duyuyoruz. Kış aylarını köyde geçiriyorlar, yaz aylarında ise Toroslar'da bin 760 rakımdaki yaylalara çıkıyorlar. Sağlıklı olmasının sırrının doğal beslenme ve yaylada daha fazla vakit geçirmesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı