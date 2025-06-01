Alanya Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, ilçede hafif hissedildi. AFAD verilerine göre depremin saati 20.31 olarak kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi.
Afad verilerine göre saat 20.31'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel