Cemaat, imam, minare var fakat cami yok

Adana'nın Aladağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan caminin sadece minaresi ayakta kaldı. Mahalle sakinleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yeni bir cami yapılması için yetkililerden destek bekliyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve valilik kararıyla yıkılan camiden geriye yalnızca minare kaldı. Mahalle sakinleri, "Minare var, imam var, cemaat var ama camimiz yok" diyerek yeni cami yapılmasını istiyor.

Aladağ ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde köylülerin kendi imkanlarıyla 1994 yılında imece usulü inşa ettiği mahalle camisi, 6 Şubat depremlerinde önce orta hasarlı, ardından ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yapı, güvenlik gerekçesiyle valilik kararıyla yıkıldı. Yıkım sonrası caminin minaresi ayakta kalırken, mahallede ibadet edilecek bir alan kalmadı.

Mahalle sakinleri vakit namazlarını evlerinde kılmak zorunda kalırken, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte teravih namazları ve toplu ibadetlerde mağduriyet yaşanmaması için yeni cami yapılmasını istiyor.

"İmamımız var ama camimiz yok"

Uzunkuyu Mahallesi Muhtarı Ramazan Karlangıç, mahalle sakinlerinin yaklaşan Ramazan ayında teravih namazı kılacak yeri olmadıklarını ifade ederek, "Camimiz depremde önce orta hasarlıydı, daha sonra ağır hasarlıya çevrildi ve valilik emriyle yıkıldı. Mahalle olarak yıkılmasını istemedik ama mecbur kalındı. Nasıl yaptıracağımızı sorduk, üstlenen olmadı. Şu an imamımız var ancak camimiz olmadığı için müftülük imamımızı başka mahallelere görevlendirmek istiyor. Buna karşı çıkıyoruz. 70 haneli yaklaşık 270 nüfuslu bir mahalleyiz. Temeli kendi imkanlarımızla attık ama üstünü yapacak gücümüz yok. Hayırseverleri mahallemize davet ediyoruz. Ramazan'da teravihlerde cemaatimiz kalabalık oluyor. Cenaze oluyor, mevlit oluyor. Cami olmadan olmaz" dedi.

"Karadeniz fıkrası gibi bir durum"

Mahalle sakinlerinden Bülent Ateş, yıllarca kendi imkanlarıyla yaptıkları camileri olduğunu kaydederek, "İmam istedik, minare istedik, hepsini yine kendimiz yaptık. Şimdi Karadeniz fıkrası gibi bir durumdayız: Minare var, imam var ama cami yok. Cenazemizi kaldıracak yerimiz yok. Ramazan geliyor, teravih kılacak alan yok. Yazın çocuklar için Kur'an kursu oluyordu, şimdi o da yapılamıyor" diye konuştu.

"Çocuklarımız dini eğitim alamıyor"

Mahalle sakinlerinden Asiye Yıldırım da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, "Evde vakit namazlarımızı kılıyoruz ama teravih kılamıyoruz. Çocuklarımız camiye gidemiyor, dini eğitimlerini alamıyor. Minare var ama cami yok. Görenler ilginç buluyor. Hocamız çocuklara namazı, dini bilgileri öğretiyordu, şimdi hepsi yarım kaldı" dedi.

Mahalle halkı, yıkılan caminin yerine bir an önce yeni bir cami yapılması için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
