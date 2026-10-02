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Alabora olan teknede hayatını kaybeden gazi polis Numan Şen Bafra'ya uğurlandı

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Sinop'ta alabora olan teknede yaşamını yitiren gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen, Sinop Polisevi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından Şen'in naaşı, memleketi Samsun'un Bafra ilçesine dualarla uğurlandı.

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen için tören düzenlendi. Şen'in naaşı, törenin ardından memleketi Samsun'un Bafra ilçesine uğurlandı.

Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi polis memuru Numan Şen (41) için Sinop Polisevi'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Törende Şen'in kızı Sare, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Şen'in naaşı, dualarla memleketi Samsun'un Bafra ilçesine uğurlandı.

Sinop Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Şen'in 10 Temmuz 1985 doğumlu ve Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Şen'in eşi Esra Şen ile çocukları Ahmet Emir ve Sare'yi geride bıraktığı öğrenildi.

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve il protokolü de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan gazi polis Numan Şen'den acı haber

Alabora olan teknede kaybolan polis Numan Şen'den acı haber
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