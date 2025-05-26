Akyakalı Öğrenci, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonasında İkinci Oldu

Akyakalı Öğrenci, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonasında İkinci Oldu
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Kars'ta düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Akyaka Atatürk YBO'dan Fatmanur Polat, 'kulami' oyununda Türkiye 2'inciliğini kazandı.

Kars'ta düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ıncisi Akyakalı kız öğrenci oldu.

Bu yıl 7.'incisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi. Kars'ta düzenlenen turnuvaya Akyaka ilçesi Akyaka Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) adına katılan Fatmanur Polat, 'kulami' oyununda gösterdiği performansla Kars il şampiyonu ve Türkiye 2'inciliğini kazandı.

Turnuvaya katılan 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti'nden 830 öğrencinin içerisinden Fatmanur Polat'ın Türkiye 2'incisi olması Akyaka'da da sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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