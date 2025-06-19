Akyaka'da Okul Öncesi Çocuk Şenlikleri Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Akyaka'da okul öncesi çocuk şenlikleri renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Anaokulu tarafından okul öncesi çocuk şenlikleri etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam İsmail Demirtaş, Akyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Karaçöp'te öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, palyaçolarla çeşitli oyunlar oynadı. Boyama yaptılar ve gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam İsmail Demirtaş öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikleri inceleyerek çocuklarla sohbet etti. Etkinlikler daha sonra sona erdi. - KARS