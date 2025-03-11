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Akyaka'da Öğrencilerle Ramazan İftarı

Akyaka'da Öğrencilerle Ramazan İftarı
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Kars'ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Yurdu'nda kalan öğrencilerle birlikte iftar programı düzenleyerek Ramazan ayının anlamını paylaştı.

Akyaka'da, Ramazan ayının manevi atmosferi öğrencilerle birlikte yaşandı.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş,

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Sıcak ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Kaymakam Demirtaş, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatı ve geleceğe dair düşüncelerini dinledi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Demirtaş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşamak adına bu tür buluşmaların büyük değer taşıdığını belirtti.

Öğrenciler ise Kaymakam Demirtaş ile aynı sofrada iftar yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, buluşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Program, iftarın ardından yapılan dualarla sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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